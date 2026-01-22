Le dispararon en la cabeza cuando iba a su trabajo: Reina Carrasco, excandidata de Libre

Reina Margarita Carrasco, empleada del Hospital Regional del Sur y militante activa del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue atacada la mañana del jueves -22 de enero- en el sector de Colonias Unidas, al sur de Honduras. Aquí los detalles del crimen:
Según reportes de testigos y medios locales, sujetos armados tocaron la puerta de su vivienda cuando iba para su trabajo, la sacaron por la fuerza a la calle y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir del lugar.
Gravemente herida, Carrasco fue trasladada de emergencia al Hospital Regional del Sur, centro en el que trabajaba como asistente en procedimientos legales.
Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a los impactos de bala en la cabeza. Sus familiares posteriormente trasladaron el cuerpo hasta la colonia San Luis, donde residía junto a sus seres queridos.
Personas cercanas describieron a Carrasco como una mujer joven, activa y comprometida con Libre. “Era una persona de lucha en las calles, una lideresa, formó parte de la planilla de diputados en elecciones internas”, expresó un amigo de la fallecida.
Agentes policiales informaron que continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables.
La noticia del crimen ha causado profundo dolor en la comunidad y entre sus compañeros de partido.
Hasta el momento se desconoce quiénes perpetraron el crimen y cuál fue el motivo.
“Hay que castigar a estas personas, no se puede, hay que perseguir a quienes le hacen daño”, son los comentarios exigiendo justicia por su muerte.
La muerte de Reina Margarita Carrasco se suma a la lista de mujeres víctimas de violencia en Honduras.