Le dispararon en la cabeza cuando iba a su trabajo: Reina Carrasco, excandidata de Libre

Desconocidos le dispararon en reiteradas ocasiones a la excandidata a diputada de Libre, Reina Margarita Carrasco, cuando se dirigía a su trabajo en Choluteca

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 12:12
1 de 10

Reina Margarita Carrasco, empleada del Hospital Regional del Sur y militante activa del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue atacada la mañana del jueves -22 de enero- en el sector de Colonias Unidas, al sur de Honduras. Aquí los detalles del crimen:

Foto: Redes sociales
2 de 10

Según reportes de testigos y medios locales, sujetos armados tocaron la puerta de su vivienda cuando iba para su trabajo, la sacaron por la fuerza a la calle y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir del lugar.

3 de 10

Gravemente herida, Carrasco fue trasladada de emergencia al Hospital Regional del Sur, centro en el que trabajaba como asistente en procedimientos legales.

4 de 10

Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a los impactos de bala en la cabeza. Sus familiares posteriormente trasladaron el cuerpo hasta la colonia San Luis, donde residía junto a sus seres queridos.

5 de 10

Personas cercanas describieron a Carrasco como una mujer joven, activa y comprometida con Libre. “Era una persona de lucha en las calles, una lideresa, formó parte de la planilla de diputados en elecciones internas”, expresó un amigo de la fallecida.

6 de 10

Agentes policiales informaron que continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables.

7 de 10

La noticia del crimen ha causado profundo dolor en la comunidad y entre sus compañeros de partido.

8 de 10

Hasta el momento se desconoce quiénes perpetraron el crimen y cuál fue el motivo.

9 de 10

“Hay que castigar a estas personas, no se puede, hay que perseguir a quienes le hacen daño”, son los comentarios exigiendo justicia por su muerte.

10 de 10

La muerte de Reina Margarita Carrasco se suma a la lista de mujeres víctimas de violencia en Honduras.

