Eran guardias de seguridad: Matan a padre e hijo cuando regresaban de trabajar

Tegucigalpa, Honduras.- Dos guardias de seguridad que se transportaban en una motocicleta, quienes eran padre e hijo, fueron acribillados a balazos la mañana de ayer cuando regresaban de su trabajo en el sector de Rigores en el municipio de Trujillo, Colón.
Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Fidel Castro y su hijo Marvin Castro.
Según informes preliminares, ambos eran guardias de seguridad en una finca de palma africana ubicada en la zona.
El violento ataque ocurrió cuando padre e hijo regresaban de su jornada laboral, siendo interceptados por sujetos desconocidos y fuertemente armados, quienes les dispararon en reiteradas ocasiones. Debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos, ambos perdieron la vida en el lugar de la escena del doble crimen.
Los familiares de Fidel Castro y Marvin Castro llegaron al lugar del asesinato y levantaron los cuerpos para trasladarlos a su vivienda sin la autorización de las autoridades competentes.
Mientras que agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para levantar evidencias e iniciar las investigaciones para determinar las causas y responsables del doble asesinato.