Eran guardias de seguridad: Matan a padre e hijo cuando regresaban de trabajar

Tegucigalpa, Honduras.- Dos guardias de seguridad que se transportaban en una motocicleta, quienes eran padre e hijo, fueron acribillados a balazos la mañana de ayer cuando regresaban de su trabajo en el sector de Rigores en el municipio de Trujillo, Colón.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Fidel Castro y su hijo Marvin Castro.

Según informes preliminares, ambos eran guardias de seguridad en una finca de palma africana ubicada en la zona.