Padre e hijo mueren tras impactar con pick-up en Olanchito: las dolorosas imágenes

Restos de los vehículos involucrados, la presencia policial y el cierre de la vía muestran la magnitud del accidente ocurrido en Olanchito.
Un accidente de tránsito cobró la vida de un padre y su hijo este jueves 8 de enero en la carretera que de Olanchito conduce a la comunidad de San José, al norte del país.
El vehículo involucrado es un pick-up gris con número de placa HDQ 9669, además de dos bicicletas y una motocicleta en la que se conducían las víctimas.
Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Aguilar, de 52 años, y su hijo Miguel Eduardo Aguilar, de 21.
Padre e hijo se conducían a bordo de una motocicleta hacia su lugar de trabajo cuando ocurrió el accidente. En el hecho también resultaron heridas personas que se desplazaban en bicicletas.
En el lugar resultaron lesionadas tres personas más que se conducían en bicicleta, quienes fueron alcanzadas por el impacto y trasladadas al Hospital Aníbal Murillo Escobar.
El pick-up quedó con severos daños en uno de sus costados, el parabrisas quebrado y parte del bumper destruido.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena con cintas y conos de seguridad.
Más de diez agentes policiales se desplazaron a la zona debido a la magnitud del accidente, que dejó dos personas fallecidas y varios heridos trasladados a centros asistenciales.
Las personas que resultaron heridas, que se conducían en bicicletas, habrían sido alcanzadas por el impacto de la motocicleta.