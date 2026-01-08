  1. Inicio
Padre e hijo mueren tras impactar con pick-up en Olanchito: las dolorosas imágenes

Las imágenes de la escena son dolorosas. Partes de las bicicletas y la motocicleta quedaron esparcidas en el pavimento tras el fuerte impacto. Tres personas más resultaron heridas

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 15:01
1 de 10

Restos de los vehículos involucrados, la presencia policial y el cierre de la vía muestran la magnitud del accidente ocurrido en Olanchito.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Un accidente de tránsito cobró la vida de un padre y su hijo este jueves 8 de enero en la carretera que de Olanchito conduce a la comunidad de San José, al norte del país.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

El vehículo involucrado es un pick-up gris con número de placa HDQ 9669, además de dos bicicletas y una motocicleta en la que se conducían las víctimas.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Aguilar, de 52 años, y su hijo Miguel Eduardo Aguilar, de 21.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Padre e hijo se conducían a bordo de una motocicleta hacia su lugar de trabajo cuando ocurrió el accidente. En el hecho también resultaron heridas personas que se desplazaban en bicicletas.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

En el lugar resultaron lesionadas tres personas más que se conducían en bicicleta, quienes fueron alcanzadas por el impacto y trasladadas al Hospital Aníbal Murillo Escobar.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

El pick-up quedó con severos daños en uno de sus costados, el parabrisas quebrado y parte del bumper destruido.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena con cintas y conos de seguridad.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Más de diez agentes policiales se desplazaron a la zona debido a la magnitud del accidente, que dejó dos personas fallecidas y varios heridos trasladados a centros asistenciales.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Las personas que resultaron heridas, que se conducían en bicicletas, habrían sido alcanzadas por el impacto de la motocicleta.

 Foto: Redes sociales
