Sicarios llegaron al bufete y, tras hablar con él, lo asesinaron: así fue el crimen del abogado Salvador

Salvador Maradiaga era un profesional del derecho de 32 años de edad que fue asesinado dentro de su bufete en Comayagua. A continuación, los detalles del crimen.
Según información de la Policía Nacional brindada a Noticieros Hoy Mismo de TSi, los sicarios llegaron al despacho de la víctima, sostuvieron un breve diálogo y luego le dispararon.
Los atacantes realizaron varios disparos contra el profesional del derecho, quien quedó tendido en el suelo dentro de su despacho, tras lo cual los responsables huyeron del lugar.
Marco Antonio López, portavoz de la Policía en Comayagua, informó que se realizará un análisis técnico del lugar de los hechos.
Las autoridades investigan si el crimen está ligado a los procesos penales que llevaba el abogado. De forma preliminar, se conoce que “manejaba casos de tráfico ilícito de drogas y se ha tomado esa línea de investigación”, expresó López.
Asimismo, se revisarán las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar y capturar a los responsables.
“No se descartan allanamientos en las próximas horas”, señaló el vocero policial.
El abogado vestía ropa formal al momento en que los sicarios llegaron a su lugar de trabajo, donde fue encontrado sin vida.
En redes sociales, varias personas se han pronunciado sobre lo ocurrido y compañeros de la facultad lo recuerdan como una persona muy alegre.
El bufete funcionaba en una casa de color naranja claro y crema. Según el informe preliminar, los sicarios llegaron en una motocicleta, cometieron el crimen y huyeron en el mismo vehículo.