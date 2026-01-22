  1. Inicio
Sicarios llegaron al bufete y, tras hablar con él, lo asesinaron: así fue el crimen del abogado Salvador

El abogado Salvador Maradiaga recibió varios impactos de bala y perdió la vida al interior de su despacho en Comayagua. Autoridades revisan cámaras de seguridad

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 18:05
1 de 10

Salvador Maradiaga era un profesional del derecho de 32 años de edad que fue asesinado dentro de su bufete en Comayagua. A continuación, los detalles del crimen.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Según información de la Policía Nacional brindada a Noticieros Hoy Mismo de TSi, los sicarios llegaron al despacho de la víctima, sostuvieron un breve diálogo y luego le dispararon.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Los atacantes realizaron varios disparos contra el profesional del derecho, quien quedó tendido en el suelo dentro de su despacho, tras lo cual los responsables huyeron del lugar.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Marco Antonio López, portavoz de la Policía en Comayagua, informó que se realizará un análisis técnico del lugar de los hechos.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Las autoridades investigan si el crimen está ligado a los procesos penales que llevaba el abogado. De forma preliminar, se conoce que “manejaba casos de tráfico ilícito de drogas y se ha tomado esa línea de investigación”, expresó López.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Asimismo, se revisarán las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar y capturar a los responsables.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

“No se descartan allanamientos en las próximas horas”, señaló el vocero policial.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

El abogado vestía ropa formal al momento en que los sicarios llegaron a su lugar de trabajo, donde fue encontrado sin vida.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

En redes sociales, varias personas se han pronunciado sobre lo ocurrido y compañeros de la facultad lo recuerdan como una persona muy alegre.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

El bufete funcionaba en una casa de color naranja claro y crema. Según el informe preliminar, los sicarios llegaron en una motocicleta, cometieron el crimen y huyeron en el mismo vehículo.

 Foto: Redes sociales
