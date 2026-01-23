  1. Inicio
Joseth Morales, asesinado tras asalto cuando bajaba cargamento de su carro en Cortés

Como un hombre trabajador será recordado Joseth de Jesús Morales Méndez, quien perdió la vida tras ser asaltado y atacado a balazos en Choloma, Cortés

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 06:49
Joseth Morales, asesinado tras asalto cuando bajaba cargamento de su carro en Cortés
1 de 12

Joseth Morales falleció luego de ser víctima de un violento asalto ocurrido en la colonia Cocos Sur, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, al norte de Honduras. Aquí los detalles de lo ocurrido:

Foto: Redes sociales
2 de 12

De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró cuando Joseth de Jesús Morales Méndez, de 33 años de edad, se encontraba descargando bolsas de fertilizantes de su vehículo, como parte de sus labores cotidianas.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

En ese momento, varios sujetos armados lo habrían sorprendido con la intención de despojarlo de sus pertenencias, según relataron testigos del sector.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Durante el asalto, Morales Méndez fue atacado a balazos a corta distancia, resultando gravemente herido en el lugar.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

Tras cometer el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de un vehículo color negro; hasta el momento no se tiene información sobre su paradero.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

Vecinos de la colonia Cocos Sur alertaron de inmediato a los cuerpos de socorro, quienes llegaron para brindarle asistencia y trasladarlo de emergencia a un centro asistencial.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

El joven fue ingresado a un hospital de la ciudad de San Pedro Sula, donde permaneció bajo atención médica debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

Pese a los esfuerzos del personal médico, horas después se confirmó su fallecimiento, generando consternación entre familiares, amigos y vecinos.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la escena del crimen para acordonar el área y recabar indicios que ayuden al esclarecimiento del hecho violento.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

Las autoridades manejan el asalto como el principal móvil del crimen y han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

Hasta ahora, no se ha reportado la detención de sospechosos vinculados a este caso, que se suma a la ola de violencia que afecta a distintas zonas del país.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

La muerte de Joseth de Jesús Morales Méndez deja una familia de luto, quienes lamentan perder a un hombre trabajador y muy querido en la zona.

Foto: Redes sociales
