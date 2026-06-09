Capturan a presunto pandillero señalado de asesinar a un joven en la colonia Central de SPS

Cortés, Honduras.- Un supuesto gatillero de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la ciudad de San Pedro Sula.

La acción policial se ejecutó dentro del Hospital Mario Catarino Rivas, en la capital industrial, donde el presunto pandillero estaba interno, derivado de un accidente vial que había sufrido.

Este fue identificado como César Edgardo Ordóñez Aguilera, de 18 años de edad, originario de San Pedro Sula y residente en la colonia Central, en el sector Rivera Hernández.

El jovencito fue arrestado, después de tres días que elementos asignados asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la DPI, trataron de ubicarlo en su domicilio, pero en sus averiguaciones lograron conocer que éste estaba recibiendo atención médica en ese sanatorio.