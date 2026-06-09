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Capturan a presunto pandillero señalado de asesinar a un joven en la colonia Central de SPS

El crimen fue cometido en 2025, hace cuatro días le habían girado orden de captura, misión que fue cumplida por agentes de la DPI

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 16:55
Capturan a presunto pandillero señalado de asesinar a un joven en la colonia Central de SPS

El detenido César Edgardo Ordóñez Aguilera es custodiado por agentes de la DPI, en el Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR), de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Cortés, Honduras.- Un supuesto gatillero de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la ciudad de San Pedro Sula.

La acción policial se ejecutó dentro del Hospital Mario Catarino Rivas, en la capital industrial, donde el presunto pandillero estaba interno, derivado de un accidente vial que había sufrido.

Este fue identificado como César Edgardo Ordóñez Aguilera, de 18 años de edad, originario de San Pedro Sula y residente en la colonia Central, en el sector Rivera Hernández.

El jovencito fue arrestado, después de tres días que elementos asignados asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la DPI, trataron de ubicarlo en su domicilio, pero en sus averiguaciones lograron conocer que éste estaba recibiendo atención médica en ese sanatorio.

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Principal sospechoso

Ordóñez Aguilera es acusado de asesinar a disparos al joven Maycol Josué Osorto Reyes, el 20 de mayo del año 20025, cuando la víctima transitaba por una de las calles de la colonia Central, justo dónde fue aprehendido.

Según las investigaciones policiales, el marero interceptó a Maycol Osorto cerca de un solar baldío de esa colonia, y tras amenazarlo de muerte, le infirió varios disparos con una pistola automática.

La DPI documentó el caso y envió el expediente al Ministerio Público (MP), para que esta entidad emitiera el requerimiento fiscal. Al girarse este oficio a los tribunales de justicial, el Juzgado de Letras Primero de la Niñez y Adolescencia de San Pedro Sula, emitió la orden de aprehensión, el 5 de junio del presente año.

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Las autoridades lo identifican como integrante de la Pandilla 18, dedicado a funciones relacionadas con el sicariato ordenado por la organización delictiva a la que pertenece.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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