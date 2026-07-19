Así fue la interpretación de María Becerra del himno argentino en la final del Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante argentina María Becerra interpretó este domingo el Himno Nacional Argentino en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La artista, de 26 años, entonó las estrofas patrias ante más de 82.500 espectadores, momentos antes de que España interpretara su marcha real y el árbitro esloveno Slavko Vincic diera inicio al partido.