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Así fue la interpretación de María Becerra del himno argentino en la final del Mundial

La cantante argentina interpretó el Himno Nacional en el MetLife Stadium antes del inicio de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 13:08
Así fue la interpretación de María Becerra del himno argentino en la final del Mundial

María Becerra adelantó su show en España para viajar a Nueva Jersey y entonar el himno de su país en la gran final del torneo.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante argentina María Becerra interpretó este domingo el Himno Nacional Argentino en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La artista, de 26 años, entonó las estrofas patrias ante más de 82.500 espectadores, momentos antes de que España interpretara su marcha real y el árbitro esloveno Slavko Vincic diera inicio al partido.

Un viaje de última hora desde España

La confirmación de Becerra como intérprete llegó apenas horas antes del encuentro. La cantante tenía programada una presentación el sábado en el festival Bigsound, en Pontevedra.

Instagram

La organización del evento comunicó que su actuación se adelantaría dos horas y media por "motivos de agenda", sin precisar entonces el motivo real del cambio.

Así fue la interpretación de María Becerra del himno argentino en la final del Mundial
(Foto: EFE)

Ese ajuste le permitió abordar un avión privado rumbo a Nueva York, donde aterrizó la mañana del domingo antes de trasladarse al MetLife Stadium para los primeros ensayos. Horas antes, había publicado en Instagram una fotografía a bordo del vuelo, junto a un balón del Mundial y una camiseta de la selección argentina con el número 10. El mensaje que acompañaba la imagen fue breve, "Yendo", con la ubicación marcada en Nueva York.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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