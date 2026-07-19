Así fue la interpretación de María Becerra del himno argentino en la final del Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante argentina María Becerra interpretó este domingo el Himno Nacional Argentino en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
La artista, de 26 años, entonó las estrofas patrias ante más de 82.500 espectadores, momentos antes de que España interpretara su marcha real y el árbitro esloveno Slavko Vincic diera inicio al partido.
Un viaje de última hora desde España
La confirmación de Becerra como intérprete llegó apenas horas antes del encuentro. La cantante tenía programada una presentación el sábado en el festival Bigsound, en Pontevedra.
La organización del evento comunicó que su actuación se adelantaría dos horas y media por "motivos de agenda", sin precisar entonces el motivo real del cambio.
Ese ajuste le permitió abordar un avión privado rumbo a Nueva York, donde aterrizó la mañana del domingo antes de trasladarse al MetLife Stadium para los primeros ensayos. Horas antes, había publicado en Instagram una fotografía a bordo del vuelo, junto a un balón del Mundial y una camiseta de la selección argentina con el número 10. El mensaje que acompañaba la imagen fue breve, "Yendo", con la ubicación marcada en Nueva York.