Víctor Escobar mató a su propio hermano y luego se llevó a su hijo; está prófugo en Puerto Cortés

Autoridades están tras el rastro de Víctor Escobar, señalado como el presunto responsable de la muerte de su hermano, Mario Escobar, en el barrio San Isidro, en Puerto Cortés, Cortés. Tras el suceso, el sospechoso habría escapado y se habría llevado a su hijo de 12 años. Aquí los detalles:
El relato de los hechos indica que Víctor Antonio Escobar Erazo tuvo una discusión que terminó con la muerte de Mario Roberto Escobar Erazo, de 48 años.
Todo ocurrió dentro de la vivienda donde residía junto a su madre y su hermano. La víctima (foto) habría sufrido varias heridas provocadas con un machete.
Después del hecho, Víctor Escobar abandonó el lugar. La información disponible señala que escapó en una motocicleta Yamaha YD110 con rumbo desconocido.
Víctor se llevó consigo a su hijo, identificado como Salaam Aviezri Escobar Rosales, de 12 años.
La situación mantiene en preocupación a la madre del niño, quien vive en el extranjero y teme por la seguridad de su hijo, por lo que pide ayuda en caso de tener información.
Explicó que la pelea se habría originado por el robo de pertenencias y por conflictos recientes que ambos mantenían.
“Yo estoy en España y no tengo nada que ver con el finado. La pelea era porque el finado le robaba al otro loco, y no era la primera vez que se peleaban. Hace unas semanas se agarraron a cuchillazos y la mamá lo había metido preso”, expresó la mujer en redes sociales.
La versión sobre los conflictos previos entre los hermanos corresponde a lo manifestado por la madre, quien lamentó lo ocurrido.
Victoria del Carmen recordó que anteriormente ya se habían registrado problemas entre sus hijos y mencionó un episodio en el que uno de ellos habría amenazado al otro con un puñal, además de sacar sus pertenencias de la habitación.
“Yo lo supe criar a mis hijos, bien criados, pero el diablo nunca duerme”, expresó Erazo al recordar a sus dos hijos, quienes crecieron juntos y compartían el mismo hogar.
La madre agregó que había observado señales de un posible consumo de drogas en uno de sus hijos y que este ingería bebidas alcohólicas. Las autoridades deberán investigar el crimen y dar con el paradero de Víctor Antonio Escobar Erazo.