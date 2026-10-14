DPI rescata a niña raptada por el asesino de sus padres y su tío en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recuperó sana y salva a una menor de 14 años que había sido raptada por un sujeto señalado como presunto responsable de un triple homicidio ocurrido en la aldea Las Vegas, en el municipio de La Labor, Ocotepeque. El hecho violento se registró la tarde del martes 13 de octubre, cuando tres personas que se encontraban en el interior de una vivienda fueron atacadas con arma de fuego por un hombre que presuntamente mantenía problemas personales con las víctimas. Las personas fallecidas fueron identificadas como José Daniel Matamoros Euceda, de 26 años; Ana Belis Polanco Vidal, de 32 años; y Santos Eduardo Hernández, según la información preliminar proporcionada por las autoridades policiales. Quienes eran los padres y el tío de la menor.

Posteriormente, el sospechoso habría raptado por la fuerza a la adolescente que se encontraba en el inmueble y huyó con ella hacia una zona montañosa del sector. En la escena, los equipos investigativos reportaron el hallazgo de siete casquillos metálicos de color amarillo, que serán incorporados a las diligencias técnico-científicas para contribuir al esclarecimiento del caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Respuesta de las autoridades

Tras conocer lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional y de la DPI se desplazaron al lugar para asegurar la escena del crimen, recopilar indicios e iniciar las operaciones de búsqueda para localizar a la menor y capturar al presunto responsable.

Como resultado de las labores de rastreo, los investigadores localizaron y recuperaron a la adolescente alrededor de las 8:00 p.m. del martes 13 en el municipio de La Labor. De acuerdo con los datos preliminares, el sospechoso habría abandonado a la menor y escapado al percatarse de la presencia de los equipos policiales, por lo que las autoridades mantienen las operaciones para ubicarlo y proceder con su captura. Tras su recuperación, la menor fue trasladada a las instalaciones policiales de Ocotepeque para coordinar las evaluaciones correspondientes y las actuaciones legales con las instituciones competentes, entre ellas el Ministerio Público y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), con el objetivo de garantizar su protección e integridad.