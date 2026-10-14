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Médico descubrió material de abuso sexual infantil en celular de paciente y alertó a las autoridades en Comayagüela

Un médico detectó imágenes y videos ilícitos al intentar liberar espacio en el celular de un paciente de 74 años, lo que dio inicio a una investigación que culminó con su captura

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 12:54
Médico descubrió material de abuso sexual infantil en celular de paciente y alertó a las autoridades en Comayagüela

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones muestran al detenido, un hombre de 74 años.

Foto: Cortesía

Comayagüela, Honduras. Lo que comenzó como una solicitud de ayuda para resolver un problema con un teléfono celular terminó en una denuncia que permitió iniciar una investigación y capturar a un hombre de 74 años, señalado por el delito de posesión de pornografía infantil para consumo propio agravado.

El caso salió a la luz el 7 de julio de 2026, cuando el sospechoso se encontraba en un centro médico y pidió ayuda a un profesional de la salud porque no podía escuchar audios en una aplicación de su dispositivo móvil.

Según el expediente investigativo, el médico revisó el teléfono y detectó que la falla estaba relacionada con la falta de espacio de almacenamiento. A petición del paciente, ingresó a la función de limpieza para liberar memoria.

Fue durante ese procedimiento que el profesional observó imágenes y videos en miniatura que, presuntamente, mostraban a menores de edad realizando actos sexuales.

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Ante el hallazgo, el médico notificó de inmediato a la oficina de Medicina Legal del centro hospitalario. Desde esa instancia se remitió la alerta a la Fiscalía de turno, lo que dio paso a las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

La denuncia dio paso a la investigación

Tras recibir la alerta, agentes especializados del Departamento de Delitos Especiales y de la Unidad Contra la Trata de Personas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron las verificaciones y actuaciones investigativas para documentar los hechos.

De acuerdo con la información policial, las diligencias permitieron reunir elementos probatorios para que el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa emitiera una orden de captura el 29 de septiembre de 2026.

La orden judicial señalaba al sospechoso por suponerlo responsable del delito de posesión de pornografía infantil para consumo propio agravado, en perjuicio de la libertad e intimidad sexual de niños y niñas.

Captura en la colonia La Haya

La captura se ejecutó el 14 de octubre de 2026 en la colonia La Haya, en Comayagüela, municipio del Distrito Central, mediante labores de vigilancia y seguimiento de la DPI, con apoyo de la organización Our Rescue.

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El detenido, de 74 años y originario de Siguatepeque, Comayagua, fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal.

El hombre es señalado por las autoridades y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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