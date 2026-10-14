Médico descubrió material de abuso sexual infantil en celular de paciente y alertó a las autoridades en Comayagüela

Comayagüela, Honduras. Lo que comenzó como una solicitud de ayuda para resolver un problema con un teléfono celular terminó en una denuncia que permitió iniciar una investigación y capturar a un hombre de 74 años, señalado por el delito de posesión de pornografía infantil para consumo propio agravado.

El caso salió a la luz el 7 de julio de 2026, cuando el sospechoso se encontraba en un centro médico y pidió ayuda a un profesional de la salud porque no podía escuchar audios en una aplicación de su dispositivo móvil.

Según el expediente investigativo, el médico revisó el teléfono y detectó que la falla estaba relacionada con la falta de espacio de almacenamiento. A petición del paciente, ingresó a la función de limpieza para liberar memoria.

Fue durante ese procedimiento que el profesional observó imágenes y videos en miniatura que, presuntamente, mostraban a menores de edad realizando actos sexuales.