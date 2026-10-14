Tres supuestos pandilleros de la 18 detenidos en dos operaciones en distintos puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Tres presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron aprehendidos en dos operativos ejecutados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en dos puntos de la capital de la República.

El primero de ellos fue arrestado, mediante una saturación policial, en la colonia Villa Franca de Comayagüela. Ahí fue detenido Jefry Joel Manueles Torres, de 36 años de edad, conocido con el alias de “Rata”.

Según los registros policiales, tiene antecedentes por los delitos de extorsión, asociación ilícita, portación ilegal de armas de fuego y escándalo en la vía pública.