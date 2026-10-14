Tres supuestos pandilleros de la 18 detenidos en dos operaciones en distintos puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Tres presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron aprehendidos en dos operativos ejecutados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en dos puntos de la capital de la República.
El primero de ellos fue arrestado, mediante una saturación policial, en la colonia Villa Franca de Comayagüela. Ahí fue detenido Jefry Joel Manueles Torres, de 36 años de edad, conocido con el alias de “Rata”.
Según los registros policiales, tiene antecedentes por los delitos de extorsión, asociación ilícita, portación ilegal de armas de fuego y escándalo en la vía pública.
En el bulevar
En la segunda acción de la DAET y agentes de la Unidad de Seguridad y Transporte Urbano (USTU), en el bulevar Fuerzas Armadas, le dieron detención a Brayan Daniel Mencías Morales, apodado “El Macha”, de 31 años, y Lilideth Yanipcia Molina Medina, de 38 años de edad, reconocida también con el seudónimo de "Lili".
A la pareja le decomisaron una pistola calibre nueve milímetros, marca Girzan, con 14 proyectiles sin percutar, envoltorios con cocaína y marihuana, y un teléfono celular.
Brayan Mencías fue detenido anteriormente por la comisión de los delitos de tráfico de drogas y extorsión.
Ambos tendrán que responder ante el Ministerio Público (MP), por los dolos de portación ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas y asociaciones terroristas. Mientras que a Jefry Manueles se le siguen diligencias por el delito de asociaciones terroristas.