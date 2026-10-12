Tras tiroteo capturan a presunto integrante de la Pandilla 18 en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue detenido tras un intercambio de disparos con agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia Calpules, al sur de Tegucigalpa.
La operación antimaras ejecutada dejó como resultado la captura de Oliver Alexander Hawkings Omier, de 36 años años de edad, conocido con el alias del "Astuto".
Los elementos de la DAET llegaron a la colonia Calpules con la intención de realizar una saturación en los bloques dónde se tenía el conocimiento de que vivía Oliver Alexander. Al llegar al lugar y ubicar la vivienda, el "Astuto" se sintió acorralado y comenzó a disparar contra los detectives.
Los agentes de la DAET respondieron a la agresión del pandillero, hiriéndolo en su cabeza, y lo sometieron a la impotencia para poder detenerlo.
Resultó herido
Tras el incidente armado, Oliver Hawkings fue trasladado al Hospital Escuela (HE), para que éste recibiera asistencia médica y sanar sus heridas menores.
Al momento del procedimiento de detención le decomisó una pistola marca Girsan, color café, calibre nueve milímetros, con su respectivo cargador y 19 proyectiles sin percutar.
Los registros policiales detallan que Hawkings Omier fue capturado en cinco ocasiones por los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de armas y posesión de drogas, y por la falta de escándalo en la vía pública. Asimismo, que tiene el rango de "homie" dentro de la Pandilla 18.
Por lo anterior, Oliver Alexander Hawkings Omier fue puesto a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), para seguir con el proceso legal por los delitos de asociaciones terrosistas, homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.