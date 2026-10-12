Tras tiroteo capturan a presunto integrante de la Pandilla 18 en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue detenido tras un intercambio de disparos con agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia Calpules, al sur de Tegucigalpa.

La operación antimaras ejecutada dejó como resultado la captura de Oliver Alexander Hawkings Omier, de 36 años años de edad, conocido con el alias del "Astuto".

Los elementos de la DAET llegaron a la colonia Calpules con la intención de realizar una saturación en los bloques dónde se tenía el conocimiento de que vivía Oliver Alexander. Al llegar al lugar y ubicar la vivienda, el "Astuto" se sintió acorralado y comenzó a disparar contra los detectives.