Dictan prisión preventiva para alias "Broxi", presunto cabecilla de la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Gerson David Roque Dubón, de 34 años, presunto integrante de la Pandilla 18, señalado por el delito de asociaciones terroristas.

El imputado, conocido en el bajo mundo como "Broxi", fue arrestado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la populosa colonia El Pedregal, el pasado lunes 5 de octubre.

Con la captura se enmarcó el operativo denominado Plan Escudo Honduras contra estructuras criminales del país.