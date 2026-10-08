Dictan prisión preventiva para alias "Broxi", presunto cabecilla de la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Gerson David Roque Dubón, de 34 años, presunto integrante de la Pandilla 18, señalado por el delito de asociaciones terroristas.
El imputado, conocido en el bajo mundo como "Broxi", fue arrestado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la populosa colonia El Pedregal, el pasado lunes 5 de octubre.
Con la captura se enmarcó el operativo denominado Plan Escudo Honduras contra estructuras criminales del país.
Según las investigaciones de la DAET, Roque Dubón tendría el rango de "homie" dentro de la estructura criminal en mención.
Antecedentes
Según la Policía, el imputado tiene antecedentes. Según el registro, "Broxi" fue detenido en 2010 por asesinato, en 2015 por homicidio y en abril de 2026 por tráfico de drogas.
Las investigaciones refieren que su accionar estaba vinculado de manera directa con la coordinación de actividades ilícitas.
El ritmo de este caso llama la atención, ya que de su arresto a la prisión preventiva transcurrieron solamente tres días, después de la presentación de las pruebas.
Tras la emisión del auto de formal procesamiento, el imputado permanecerá recluido en un centro penitenciario del país. Ahora el proceso penal seguirá las etapas que establece la ley.