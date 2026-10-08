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Prisión preventiva contra tres presuntos miembros de la Pandilla 18 capturados en Chamelecón

Tres integrantes de la Pandilla 18 fueron enviados a prisión tras un operativo de la DAET en Chamelecón, donde se decomisaron un fusil AR-15, supuesta marihuana y teléfonos celulares

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 12:37
Prisión preventiva contra tres presuntos miembros de la Pandilla 18 capturados en Chamelecón

Los tres integrantes de la Pandilla 18, fueron remitidos por el juez a el centro penitenciario de máxima seguridad "El Pozo" ubicado en Ilama, Santa Bárbara.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva fue dictado por el Juzgado de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción contra tres integrantes del grupo terrorista Pandilla 18.

Los imputados son Bayron David Arita Ruíz, de 26 años, alias “Plasma”; Ángel Jafet Andino Ávila, de 26 años, alias “Andino”; y Johana Michel Flores Alvarenga, de 35 años, alias “Ratoncita”, con el rango de “Hongra”.

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A “Ratoncita” se le vincula sentimentalmente con un cabecilla de la Pandilla 18 que guarda prisión desde hace algunos años, según informaron las autoridades policiales.

La resolución judicial se deriva de un operativo de allanamiento de morada ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés.

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Durante la inspección del inmueble, los uniformados decomisaron un fusil de asalto AR-15, nueve paquetes y tres bolsas con supuesta marihuana, que estaban ocultos en un recipiente plástico, así como tres teléfonos celulares.

Tras la valoración de los medios probatorios presentados durante la audiencia inicial, el juez determinó remitir a los tres pandilleros al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad “El Pozo”, ubicado en Ilama, Santa Bárbara.

Los acusados enfrentan cargos por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido, así como por asociación terrorista.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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