Prisión preventiva contra tres presuntos miembros de la Pandilla 18 capturados en Chamelecón

Tegucigalpa, Honduras.- Auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva fue dictado por el Juzgado de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción contra tres integrantes del grupo terrorista Pandilla 18. Los imputados son Bayron David Arita Ruíz, de 26 años, alias “Plasma”; Ángel Jafet Andino Ávila, de 26 años, alias “Andino”; y Johana Michel Flores Alvarenga, de 35 años, alias “Ratoncita”, con el rango de “Hongra”.

A “Ratoncita” se le vincula sentimentalmente con un cabecilla de la Pandilla 18 que guarda prisión desde hace algunos años, según informaron las autoridades policiales. La resolución judicial se deriva de un operativo de allanamiento de morada ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés.