Envían a El Pozo a César y Marvin, presuntos miembros de la 18 acusados de terrorismo

Honduras.- Un juez con jurisdicción nacional impuso la medida cautelar de detención judicial a César Adán Rodríguez Argueta y Marvin Elías Mata Mejía, señalados por las autoridades de pertenecer a una estructura criminal. Los dos hombres fueron remitidos ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, después de ser aprehendidos en viviendas ubicadas en Chamelecón y La Lima, respectivamente. En ambos casos, el juzgado convalidó las aprehensiones y resolvió imponer la detención judicial a los encausados, quienes enfrentan un proceso por varios delitos.

La Fiscalía presentó requerimiento contra Rodríguez Argueta y Mata Mejía por los presuntos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y prohibido, y asociación terrorista, en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras. Durante las audiencias, el Ministerio Público expuso los hechos investigados y la presunta vinculación de los dos acusados con un grupo organizado que opera al margen de la ley. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la resolución judicial, ambos deberán cumplir la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”.