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Envían a El Pozo a César y Marvin, presuntos miembros de la 18 acusados de terrorismo

Los encausados deberán permanecer en el Centro Penitenciario de Ilama mientras avanzan las diligencias por los delitos que les atribuye la Fiscalía

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 21:15
Envían a El Pozo a César y Marvin, presuntos miembros de la 18 acusados de terrorismo

César Rodríguez y Marvin Mata fueron enviados a detención judicial en Ilama tras ser acusados de tráfico de drogas, armas y asociación terrorista.

 Foto: Redes sociales

Honduras.- Un juez con jurisdicción nacional impuso la medida cautelar de detención judicial a César Adán Rodríguez Argueta y Marvin Elías Mata Mejía, señalados por las autoridades de pertenecer a una estructura criminal.

Los dos hombres fueron remitidos ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, después de ser aprehendidos en viviendas ubicadas en Chamelecón y La Lima, respectivamente.

En ambos casos, el juzgado convalidó las aprehensiones y resolvió imponer la detención judicial a los encausados, quienes enfrentan un proceso por varios delitos.

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La Fiscalía presentó requerimiento contra Rodríguez Argueta y Mata Mejía por los presuntos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y prohibido, y asociación terrorista, en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras.

Durante las audiencias, el Ministerio Público expuso los hechos investigados y la presunta vinculación de los dos acusados con un grupo organizado que opera al margen de la ley.

Según la resolución judicial, ambos deberán cumplir la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”.

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La decisión se tomó debido al tipo de delitos que se les atribuyen y a la imposibilidad de otorgar medidas alternas a la privación de libertad.

Rodríguez Argueta y Mata Mejía son el segundo y tercer sometido bajo la nueva figura penal de asociación terrorista, de reciente aprobación por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Las audiencias iniciales de ambos procesos quedaron programadas para el martes 29 de septiembre y el miércoles 30 de septiembre, etapas en las que continuará el proceso judicial.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar limitativa de la libertad al exponer los hechos y la presunta pertenencia de los encausados al grupo organizado. La responsabilidad penal de ambos deberá determinarse durante el proceso judicial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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