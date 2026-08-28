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Prisión preventiva para "El Sobrino", supuesto cabecilla de la Pandilla 18

En la audiencia inicial, el juez que conoce el caso determinó que Orbin Alexis Escobar Guzmán, continuará recluido en el Centro Penal de Ilama

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 12:41
Prisión preventiva para El Sobrino, supuesto cabecilla de la Pandilla 18

Orbin Alexis Escobar Guzmán, alias "El Sobrino", cabecilla de la Pandilla 18, permanecerá recluido en el centro penal de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de San Pedro Sula dictó un auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Orbin Alexis Escobar Guzmán, alias "El Sobrino", presuntamente cabecilla de la Pandilla 18.

El imputado enfrentará la causa judicial por la comisión de los delitos de tráfico de drogas en concurso ideal, tenencia y porte ilegal de municiones y armas de fuego de uso permitido y prohibido, así como asociación para delinquir.

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​La captura del imputado se ejecutó el pasado 20 de agosto de 2026, durante una operación realizada por agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

Los efectivos militares desplegaron patrullajes y saturaciones estratégicas en la Residencial Monte Bello, situada en el sector Chamelecón de San Pedro Sula, con el objetivo de desarticular células operativas dedicadas a la generación de violencia en el Valle de Sula.

En la acción, los uniformados aseguraron un imponente arsenal bélico, entre ellos seis fusiles de asalto calibre 5.56 milímetros tipo AR-15, con diversas modificaciones técnicas, un lanzagranadas de 40 milímetros y una pistola calibre 9 milímetros.

Capturan supuesto cabecilla

del barrio 18 con motosierra

Además, se decomisó más de un centenar de proyectiles, varios de ellos con la leyenda grabada "PN", múltiples cargadores de grueso calibre, diversas dosis y bolsas de marihuana y cocaína, un sistema de logística digital compuesto por cinco cámaras de video, un panel solar, ocho teléfonos celulares y 19 tarjetas SIM.

​El juez competente que conoce el caso ordenó que Orbin Alexis Escobar Guzmán continúe recluido en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad "El Pozo", ubicado en el municipio de Ilama, Santa Bárbara, mientras el proceso legal avanza a las siguientes etapas procesales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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