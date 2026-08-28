Prisión preventiva para "El Sobrino", supuesto cabecilla de la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de San Pedro Sula dictó un auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Orbin Alexis Escobar Guzmán, alias "El Sobrino", presuntamente cabecilla de la Pandilla 18. El imputado enfrentará la causa judicial por la comisión de los delitos de tráfico de drogas en concurso ideal, tenencia y porte ilegal de municiones y armas de fuego de uso permitido y prohibido, así como asociación para delinquir.

​La captura del imputado se ejecutó el pasado 20 de agosto de 2026, durante una operación realizada por agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Los efectivos militares desplegaron patrullajes y saturaciones estratégicas en la Residencial Monte Bello, situada en el sector Chamelecón de San Pedro Sula, con el objetivo de desarticular células operativas dedicadas a la generación de violencia en el Valle de Sula. En la acción, los uniformados aseguraron un imponente arsenal bélico, entre ellos seis fusiles de asalto calibre 5.56 milímetros tipo AR-15, con diversas modificaciones técnicas, un lanzagranadas de 40 milímetros y una pistola calibre 9 milímetros.