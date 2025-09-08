Mandan a El Pozo a pandilleros involucrados en muerte de estudiantes del Intae

Los pandilleros fueron capturados el domingo por equipos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la colonia Pradera de San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.

San Pedro Sula, Honduras.- A la cárcel de máxima seguridad, mejor conocida como "El Pozo", ubicada en Ilama, Santa Bárbara, fueron trasladados los pandilleros implicados en el crimen contra los dos estudiantes del Instituto Tecnológico en Administración de Empresas (Intae).

La vocera de la Dipampco en la zona norte, Rosa de Guadalupe, confirmó la determinación del juez en la audiencia de declaración de implicado que se desarrolló ayer. Además, reafirmó que de los seis detenidos, tres participaron en el crimen contra los dos estudiantes.

Los involucrados en el doble crimen fueron identificados como alias “Triturador”, de 23 años de edad, miembro activo de la Pandilla 18, con rango de “hommie”. El capturado tiene aproximadamente nueve años de pertenecer a la estructura criminal, dedicada al sicariato y al cobro de extorsión.

El segundo detenido es “Carlitos”, de 22 años de edad, también miembro activo de la Pandilla 18, con rango de “hommie”. El sujeto tiene alrededor de cinco años de formar parte del grupo criminal, dedicado al sicariato, venta y distribución de droga en el sector de la colonia Pradera y zonas aledañas.

El tercer requerido en el operativo es alias “Maníaco”, con el rango de “hommie” y con seis años aproximadamente de pertenecer a dicho grupo delictivo, dedicado a la venta y distribución de droga y al cobro de extorsión en el sector de la colonia Pradera.

"La información por parte de los funcionarios de la Dipampco que participaron en este operativo señala que las investigaciones de la DPI determinaron que estas tres personas tuvieron participación en este hecho violento, por lo que el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional ejecutó una orden de captura pendiente por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de tentativa y tentativa acabada", detalló la vocera del ente de seguridad.

Asimismo, la vocera informó que los implicados fueron enviados a la cárcel El Pozo, donde permanecerán mientras concluye el proceso penal en su contra por el crimen de los estudiantes del Intae.

En el operativo se decomisaron 318 puntas de cocaína, varios cargadores metálicos, 34 cartuchos color amarillo con diferentes leyendas sin percutir, calibre 5.56 milímetros, y cinco teléfonos celulares.