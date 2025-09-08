Piloto de aviación y su acompañante mueren en accidente en el Canal Seco

La Paz, Honduras.- Un piloto de aviación y su acompañante murieron la tarde de ayer en un accidente de tránsito en el Canal Seco, a la altura del municipio de Aguanqueterique, La Paz. Las víctimas fueron identificadas como Wilson Hernández, piloto de aviación y padre de un niño pequeño, y Ludin Miranda, ambos originarios de Choluteca.

De acuerdo con la información preliminar, los hombres regresaban del aeropuerto de Palmerola, adonde habían acudido a recoger a los padres de Wilson, quienes regresaban de Estados Unidos. En el accidente, ambos progenitores del piloto resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad de Comayagua. Desde allí se informó que Nulsy Pérez, madre de Wilson, se encuentra en estado de salud grave. Según el reporte, los dos hombres fallecieron tras volcar el vehículo en el kilómetro 44 del Canal Seco, en la comunidad de El Tejar, municipio de Aguanqueterique, impactando contra otro automotor. Las autoridades aún no han determinado las causas del siniestro; sin embargo, el exceso de velocidad y la carretera mojada figuran entre los posibles factores.