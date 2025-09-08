Conductor del bus de Cofradía que cayó en abismo sigue desaparecido

El accidente ocurrió a las 11:50 de la mañana cerca de la falla geológica de la colonia Lempira, cuando la unidad de la empresa Ética, con registro 41, perdió el control y cayó en la hondonada mientras transportaba al menos a diez pasajeros.

San Pedro Sula, Honduras.- El conductor del autobús de la ruta Cofradía-San Pedro Sula que se precipitó a un abismo de unos 15 metros en el sector de Chamelecón continúa desaparecido.

De acuerdo con motoristas de la ruta, el chofer era Diego Enamorado, de 18 años, quien no fue encontrado en la escena.

Su paradero aún es desconocido, y no se ha confirmado si resultó herido o logró abandonar el lugar por sus propios medios.

Aunque en un inicio se especuló que Diego podría estar entre las víctimas mortales, las autoridades no lo confirmaron.

Hasta ahora, las dos personas fallecidas son Sujeyly Rocío Euceda, quien se dirigía al hospital Mario Catarino Rivas con uno de sus tres hijos, y un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida.

En el siniestro, seis pasajeros resultaron heridos. Cuatro de ellos fueron trasladados en vehículos particulares al hospital Mario Catarino Rivas y dos más en ambulancias del 911.

El director nacional de la Dirección de Vialidad y Transporte, José Adonay Hernández, informó que un equipo especializado investiga las causas del accidente, siendo el exceso de velocidad la principal hipótesis.

Por su parte, la teniente de Bomberos, Sayda Arauz, relató que inicialmente fueron alertados por un incendio vehicular.