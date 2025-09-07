  1. Inicio
Madre de dos niñas es asesinada a machetazos en Gracias, Lempira

Martha Herrera Benítez, de 21 años y madre de dos niñas, fue asesinada con machete en una aldea de la comunidad de Cedros, Gracias, Lempira

  • 07 de septiembre de 2025 a las 16:44
La vivienda donde fue encontrada sin vida Martha Herrera Benítez, víctima de un ataque con machete en Cedros, Gracias, Lempira.

 Foto: redes sociales

Gracias, Lempira.- Una mujer identificada como Martha Herrera Benítez, de 21 años, fue asesinada este domingo en la comunidad de Cedros, Mexicapa, en Gracias, Lempira. La víctima recibió múltiples heridas con arma blanca tipo machete y fue encontrada sin vida en la entrada de su propia vivienda.

El ataque se produce un día después de un enfrentamiento ocurrido en el mismo sector, en el que el esposo de Herrera Benítez resultó gravemente herido.

Herrera Benítez era madre de dos niñas pequeñas, quienes quedan desamparadas tras la muerte de su madre. El esposo de la víctima continúa recibiendo atención médica

Según los familiares no descartan que el asesinato de la mujer esté relacionado con un acto de venganza derivado de la riña. Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado detenciones relacionadas con el crimen.

Vecinos indicaron que la víctima era conocida en la comunidad y que no se habían registrado amenazas directas previas. Sin embargo, los antecedentes de la riña del día anterior han generado preocupación entre los residentes.

