Madre de dos niñas es asesinada a machetazos en Gracias, Lempira

Gracias, Lempira.- Una mujer identificada como Martha Herrera Benítez, de 21 años, fue asesinada este domingo en la comunidad de Cedros, Mexicapa, en Gracias, Lempira. La víctima recibió múltiples heridas con arma blanca tipo machete y fue encontrada sin vida en la entrada de su propia vivienda.

El ataque se produce un día después de un enfrentamiento ocurrido en el mismo sector, en el que el esposo de Herrera Benítez resultó gravemente herido.

Herrera Benítez era madre de dos niñas pequeñas, quienes quedan desamparadas tras la muerte de su madre. El esposo de la víctima continúa recibiendo atención médica