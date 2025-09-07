Bus cae en hondonada en Cofradía y deja varias víctimas; la unidad se incendió

San Pedro Sula, Honduras.- Al menos cuatro personas han muerto la mañana de este domingo 7 de septiembre, luego que un bus cayera en una hondonada en Cofradía, Cortés, en el norte de Honduras.

Hasta el momento no se han confirmado las identidades de los fallecidos. Las autoridades han informado que han logrado recuperar el cuerpo de dos féminas, pero siguen buscando víctimas en el lugar.

Informes preliminares indican que la unidad perdió el control cerca de la colonia Lempira, en el sector conocido como el derrumbe y cayó en la hondonada de varios metros de profundidad.