  1. Inicio
  2. · Sucesos

Bus cae en hondonada en Cofradía y deja varias víctimas; la unidad se incendió

El fatal hecho se registró cerca del sector donde hay un derrumbe. Las autoridades hacen lo posible por sofocar las llamas de la unidad y confirmar si hay muertos

  • 07 de septiembre de 2025 a las 12:06
Bus cae en hondonada en Cofradía y deja varias víctimas; la unidad se incendió

La unidad se incendió tras caer a la hondonada.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Al menos cuatro personas han muerto la mañana de este domingo 7 de septiembre, luego que un bus cayera en una hondonada en Cofradía, Cortés, en el norte de Honduras.

Hasta el momento no se han confirmado las identidades de los fallecidos. Las autoridades han informado que han logrado recuperar el cuerpo de dos féminas, pero siguen buscando víctimas en el lugar.

Informes preliminares indican que la unidad perdió el control cerca de la colonia Lempira, en el sector conocido como el derrumbe y cayó en la hondonada de varios metros de profundidad.

Caen tres pandilleros implicados en asesinato de estudiantes del Intae

Se desconoce cuántas personas se conducían en la unidad, pero se habla de que iban al menos 10 personas en el vehículo y que al menos el conductor y otras 3 personas fallecieron en el lugar, pero las autoridades no han confirmado el hecho.

El vehículo quedó a pocos metros del río Chamelecón, por lo que las personas en el lugar ayudaron a sofocar las llamas de la unidad.

Hasta el momento, 6 personas han sido trasladadas a centros asistenciales, entre ellas un menor de edad. Todos ellos presentaban heridas de gravedad.

Ayuda

Luego del accidente, las personas que se conducían por el lugar se lanzaron a la hondonada para brindarles ayuda a las personas heridas.

Entre una cadena de personas comenzaron a sacar a los heridos para poderlos trasladar hasta un centro asistencial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias