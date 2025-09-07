Bus cae en hondonada en Cofradía y deja varias víctimas; la unidad se incendió

San Pedro Sula, Honduras.- Al menos cuatro personas han muerto la mañana de este domingo 7 de septiembre, luego que un bus cayera en una hondonada en Cofradía, Cortés, en el norte de Honduras.
Hasta el momento no se han confirmado las identidades de los fallecidos. Las autoridades han informado que han logrado recuperar el cuerpo de dos féminas, pero siguen buscando víctimas en el lugar.
Informes preliminares indican que la unidad perdió el control cerca de la colonia Lempira, en el sector conocido como el derrumbe y cayó en la hondonada de varios metros de profundidad.
Se desconoce cuántas personas se conducían en la unidad, pero se habla de que iban al menos 10 personas en el vehículo y que al menos el conductor y otras 3 personas fallecieron en el lugar, pero las autoridades no han confirmado el hecho.
El vehículo quedó a pocos metros del río Chamelecón, por lo que las personas en el lugar ayudaron a sofocar las llamas de la unidad.
Hasta el momento, 6 personas han sido trasladadas a centros asistenciales, entre ellas un menor de edad. Todos ellos presentaban heridas de gravedad.
Ayuda
Luego del accidente, las personas que se conducían por el lugar se lanzaron a la hondonada para brindarles ayuda a las personas heridas.
Entre una cadena de personas comenzaron a sacar a los heridos para poderlos trasladar hasta un centro asistencial.