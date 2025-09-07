"Iba a exceso de velocidad y se llevó un poste": lo que se sabe de fatal accidente en Cofradía

Un fatal accidente de microbús registrado el domingo -7 de septiembre- entre la comunidad de Cofradía y San Pedro Sula, dejó como saldo al menos dos personas muertas y seis heridos. ¿El conductor iba a exceso de velocidad? Esto se sabe.
Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, mientras que otra persona, que podría ser el chófer del transporte colectivo, fue reportada como desaparecida, dijo escuetamente a periodistas un oficial del organismo de socorro.
Los seis lesionados, entre ellos un niño, fueron llevados en ambulancias a un hospital de San Pedro Sula, agregaron las autoridades.
De acuerdo con el relato de pobladores, el conductor de la unidad "iba a exceso de velocidad y se llevó un poste" de tendidos públicos antes de caer en una hondonada.
El accidente del microbús, con capacidad para unos doce pasajeros, se registró en el barrio Lempira, de San Pedro Sula.
La unidad cubría una ruta entre Cofradía y San Pedro Sula y quedó volcada de costado a orillas del río Chamelecón.
Cabe mencionar que el tramo donde se produjo el accidente vehicular está en reparación por una falla geológica en la carretera que, desde San Pedro Sula, conduce hacia las fronteras con Guatemala y El Salvador.
De manera preliminar se maneja que el conductor que estaría desaparecido responde al nombre de Diego Enamorado.
Hasta ahora, se desconoce las identidades de las víctimas mortales que quedaron carbonizadas tras el accidente y de los heridos.
Se está a la espera de que las autoridades brinden más detalles sobre los afectados en este siniestro que conmocionó a la población de Cofradía.