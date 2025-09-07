  1. Inicio
"Iba a exceso de velocidad y se llevó un poste": lo que se sabe de fatal accidente en Cofradía

Este domingo, un microbús cayó en una hondonada entre Cofradía y San Pedro Sula, causando dos muertes y seis heridos, según el Cuerpo de Bomberos

  • 07 de septiembre de 2025 a las 21:29
Iba a exceso de velocidad y se llevó un poste: lo que se sabe de fatal accidente en Cofradía
Un fatal accidente de microbús registrado el domingo -7 de septiembre- entre la comunidad de Cofradía y San Pedro Sula, dejó como saldo al menos dos personas muertas y seis heridos. ¿El conductor iba a exceso de velocidad? Esto se sabe.

 Foto: EFE
Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, mientras que otra persona, que podría ser el chófer del transporte colectivo, fue reportada como desaparecida, dijo escuetamente a periodistas un oficial del organismo de socorro.

 Foto: EFE
Los seis lesionados, entre ellos un niño, fueron llevados en ambulancias a un hospital de San Pedro Sula, agregaron las autoridades.

Foto: EFE
De acuerdo con el relato de pobladores, el conductor de la unidad "iba a exceso de velocidad y se llevó un poste" de tendidos públicos antes de caer en una hondonada.

Foto: EFE
El accidente del microbús, con capacidad para unos doce pasajeros, se registró en el barrio Lempira, de San Pedro Sula.

 Foto: EFE
La unidad cubría una ruta entre Cofradía y San Pedro Sula y quedó volcada de costado a orillas del río Chamelecón.

Foto: EFE
Cabe mencionar que el tramo donde se produjo el accidente vehicular está en reparación por una falla geológica en la carretera que, desde San Pedro Sula, conduce hacia las fronteras con Guatemala y El Salvador.

 Foto: EFE
De manera preliminar se maneja que el conductor que estaría desaparecido responde al nombre de Diego Enamorado.

Foto: EFE
Hasta ahora, se desconoce las identidades de las víctimas mortales que quedaron carbonizadas tras el accidente y de los heridos.

Foto: EFE
Se está a la espera de que las autoridades brinden más detalles sobre los afectados en este siniestro que conmocionó a la población de Cofradía.

Foto: EFE
