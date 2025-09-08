  1. Inicio
  2. · Sucesos

Joven que viajaba a operar a su hijo es una de las víctimas del incendio del rapidito en SPS

El accidente automovilístico se registró a eso de las 11:50 de la mañana en la colonia Lempira de San Pedro Sula, Cortés

  • 08 de septiembre de 2025 a las 06:38
Joven que viajaba a operar a su hijo es una de las víctimas del incendio del rapidito en SPS

Sujeyly Rocío Euceda, de 22 años de edad, es la persona que murió en el bus rapidito que se accidentó en la colonia Lempira.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los cadáveres carbonizados de dos personas fueron encontrados la tarde de ayer en el interior de un bus “rapidito” que cayó a una hondonada a la altura de la colonia Lempira, en San Pedro Sula, Cortés.

La unidad de transporte había salido en horas de la mañana desde Cofradía, sin embargo, alrededor de las 11:50 a.m. se precipitó a la hondonada con varios pasajeros a bordo.

Accidente en Cofradía: exceso de velocidad y poste impactado

En un video difundido en redes sociales se observa cómo algunas personas logran salir de la unidad y escapar del lugar mientras el bus comienza a incendiarse. No obstante, dos pasajeros no corrieron con la misma suerte y murieron en el interior del vehículo.

De inmediato, un equipo del Cuerpo de Bomberos de Honduras llegó al lugar. Mientras ambulancias y vehículos particulares trasladaban al menos a siete heridos al hospital, los bomberos intentaban sofocar las llamas que envolvían al automotor.

Tras el proceso de extinción y enfriamiento del bus, un equipo bomberil descendió a la zona y confirmó que en el interior se encontraban dos cadáveres carbonizados. Una de las víctimas mortales fue identificada como Sujeyly Rocío Euceda, quien viajaba junto a su hijo; el menor resultó herido y fue llevado a un centro asistencial.

Según información brindada por sus familiares, la joven se dirigía a un hospital con su pequeño, quien sería intervenido quirúrgicamente por una hernia. La otra persona fallecida aún no ha sido identificada.

Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó

Hasta el momento se desconoce qué habría provocado el accidente, por lo que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito inició las pesquisas correspondientes para determinar si hubo imprudencia en el hecho

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias