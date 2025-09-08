Joven que viajaba a operar a su hijo es una de las víctimas del incendio del rapidito en SPS

La unidad de transporte había salido en horas de la mañana desde Cofradía, sin embargo, alrededor de las 11:50 a.m. se precipitó a la hondonada con varios pasajeros a bordo.

Tegucigalpa, Honduras.- Los cadáveres carbonizados de dos personas fueron encontrados la tarde de ayer en el interior de un bus “rapidito” que cayó a una hondonada a la altura de la colonia Lempira, en San Pedro Sula, Cortés .

En un video difundido en redes sociales se observa cómo algunas personas logran salir de la unidad y escapar del lugar mientras el bus comienza a incendiarse. No obstante, dos pasajeros no corrieron con la misma suerte y murieron en el interior del vehículo.

De inmediato, un equipo del Cuerpo de Bomberos de Honduras llegó al lugar. Mientras ambulancias y vehículos particulares trasladaban al menos a siete heridos al hospital, los bomberos intentaban sofocar las llamas que envolvían al automotor.

Tras el proceso de extinción y enfriamiento del bus, un equipo bomberil descendió a la zona y confirmó que en el interior se encontraban dos cadáveres carbonizados. Una de las víctimas mortales fue identificada como Sujeyly Rocío Euceda, quien viajaba junto a su hijo; el menor resultó herido y fue llevado a un centro asistencial.

Según información brindada por sus familiares, la joven se dirigía a un hospital con su pequeño, quien sería intervenido quirúrgicamente por una hernia. La otra persona fallecida aún no ha sido identificada.