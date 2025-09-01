A la cárcel envían a jefes de Pandilla 18 por extorsión a médicos

Los imputados son Jairo Daniel Josué Hernández Bonilla (32), alias James; Tony Blair Dubón López (22), alias el Chele, y Ángela Waleska Flores Navarro (26), alias la Aventada.

San Pedro Sula, Honduras.- Bajo los cargos de extorsión, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir fueron remitidos a la cárcel de máxima seguridad El Pozo los tres supuestos cabecillas de la Pandilla 18 sindicados de extorsionar a médicos.

El jovencito de 17 años capturado junto a los tres imputados fue enviado a un centro de internamiento de menores.

Los tres presuntos líderes de esa estructura criminal fueron capturados el sábado por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia San Carlos de Sula.

Ese mismo día a los apresados los pusieron a la orden de los tribunales, y el juez que conoce la causa los remitió a la prisión El Pozo de Ilama, Santa Bárbara, por el término de seis días para inquirir.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según las autoridades de la Dipampco, los detenidos tenían atemorizadas varias clínicas de San Pedro Sula y comercios establecidos en esta ciudad, donde tiene injerencia delictiva la Pandilla 18.