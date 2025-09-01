A la cárcel envían a jefes de Pandilla 18 por extorsión a médicos

San Pedro Sula, Honduras.- Bajo los cargos de extorsión, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir fueron remitidos a la cárcel de máxima seguridad El Pozo los tres supuestos cabecillas de la Pandilla 18 sindicados de extorsionar a médicos.
Los imputados son Jairo Daniel Josué Hernández Bonilla (32), alias James; Tony Blair Dubón López (22), alias el Chele, y Ángela Waleska Flores Navarro (26), alias la Aventada.
El jovencito de 17 años capturado junto a los tres imputados fue enviado a un centro de internamiento de menores.
Los tres presuntos líderes de esa estructura criminal fueron capturados el sábado por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia San Carlos de Sula.
Ese mismo día a los apresados los pusieron a la orden de los tribunales, y el juez que conoce la causa los remitió a la prisión El Pozo de Ilama, Santa Bárbara, por el término de seis días para inquirir.
Según las autoridades de la Dipampco, los detenidos tenían atemorizadas varias clínicas de San Pedro Sula y comercios establecidos en esta ciudad, donde tiene injerencia delictiva la Pandilla 18.
La captura de los pandilleros la ejecutó la Dipampco luego de que se diera a conocer la denuncia del Colegio Médico de Honduras (CMH) que doctores de clínicas privadas están siendo extorsionados.