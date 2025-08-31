Reina Amador y Axel Moncada, desaparecidos tras marcha de Libre en SPS

Luego de que miles de personas llegaran hasta San Pedro Sula para la marcha convocada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), dos personas —un menor y un adulto de la tercera edad— fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares. ¿Qué se sabe? Aquí los detalles del caso.
La tarde de ayer sábado -30 de agosto- miles de hondureños desde diferentes puntos del país asistieron a la convocatoria de Libre para una marcha en apoyo a su precandidata a la presidencia, Rixi Moncada.
Buses de las diferentes rutas salieron desde tempranas horas del viernes para poder llegar al punto de encuentro. La ruta de la marcha estaba prevista desde Megamall, en el bulevar del Este, subiendo toda la primera calle y culminando en la avenida Júnior de San Pedro Sula.
Tras haber finalizado el evento, cada simpatizante del partido salió de regreso a su casa. Sin embargo, entre el caos de transporte, dos personas no lograron regresar, según sus familiares.
Se trata de Reina Victoria Amador, originaria de Palma Real, San Luis, Santa Bárbara, quien padece de epilepsia. Según relataron sus familiares, la señora salió con un grupo de vecinos para participar en la movilización de Libre, pero nunca regresó a su vivienda.
"Lo que sabemos es que ella habría agarrado un transporte que no era el de nuestra aldea", explicó su hija al momento de denunciar el caso.
Por otro lado, se reportó la desaparición de Axel Antonio Gradys Moncada, de 11 años y originario del departamento de El Paraíso. Su familia indicó que el niño desapareció cuando era trasladado junto a su madre hacia su lugar de residencia después de la actividad política.
Ambas familias se encuentran angustiadas al no saber del paradero de ellos, por lo que pidieron apoyo para difundir la información y aumentar las posibilidades de localizarlos.
En caso de obtener información sobre ellos, los contactos habilitados son: +504 9479-2396 para información sobre Reina Amador, y +504 9297-4639 para Axel Moncada.
La actividad proselitista estuvo marcada también por otros hechos lamentables, como el de un bus de la ruta Yoro–San Pedro Sula, que tomó fuego cuando sus ocupantes se dirigían hacia la movilización, pero afortunadamente solo se registraron daños materiales. El partido se comprometió a cubrir los gastos ocasionados. Horas después, otra unidad, también de Yoro, sufrió un incendio en el que tampoco se reportaron víctimas.