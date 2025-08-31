Reina Amador y Axel Moncada, desaparecidos tras marcha de Libre en SPS

La actividad proselitista estuvo marcada también por otros hechos lamentables, como el de un bus de la ruta Yoro–San Pedro Sula, que tomó fuego cuando sus ocupantes se dirigían hacia la movilización, pero afortunadamente solo se registraron daños materiales. El partido se comprometió a cubrir los gastos ocasionados. Horas después, otra unidad, también de Yoro, sufrió un incendio en el que tampoco se reportaron víctimas.