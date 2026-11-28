Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia cerró las vueltas regulares del torneo Apertura 2026 con una victoria 2-1 ante Estrella Roja y ahora pone toda su atención en las semifinales. Los albos terminaron como líderes del campeonato y buscarán recuperar su mejor versión futbolística para pelear por un nuevo título de Liga Nacional bajo el mando del entrenador uruguayo Eduardo Espinel.
Tras el encuentro, el estratega compareció ante los medios de comunicación y dejó varias declaraciones interesantes. Espinel defendió el trabajo realizado por su equipo durante el semestre, respondió a quienes todavía dudan de las posibilidades de Olimpia de levantar el campeonato y recordó los números que respaldan su gestión, destacando el liderato, los goles anotados y los minutos de los futbolistas Sub-20.
Además, el técnico habló sobre la situación de Michaell Chirinos, explicó por qué decidió reservarlo para la recta final y se refirió al futuro de los seis futbolistas olimpistas que participaron en el Mundial Sub-17. También dejó abierta la incertidumbre sobre su propia continuidad en el club, aunque aseguró que su prioridad actualmente es preparar al equipo para las semifinales.
¿Por dónde cree que pasa la victoria de esta noche después de un resultado complicado como fue el clásico ante Motagua? También consultarle por el caso Michaell Chirinos que sabemos que es un jugador que se viene recuperando de una lesión y hoy no fue de la partida de su equipo.
No entiendo por qué no me preguntan de otros jugadores que no fueron de la partida. ¿Hay algo en especial? ¿O le mandaron a hacer la pregunta? ¿Eh? Es raro, no está él, es un jugador que trabaja siempre pero tampoco está. El partido creo que se consolidó en el primer tiempo, creo que hicimos un buen primer tiempo, donde se hizo un desgaste tremendo. Creo que si hubiéramos tenido más efectividad podríamos haber tenido más abultada la victoria y terminamos sufriendo porque en el segundo tiempo no tuvimos la misma energía por el desgaste que hicimos y porque también creo que por algo clasificó Estrella Roja, tiene un buen equipo y jugamos bien la pelota, jugamos bien, no tuvimos la energía para presionar tanto en el segundo tiempo y creo que sin tener grandes chances de goles ellos, nosotros no tuvimos el mismo rendimiento. Pero creo que en definitiva fue justo por las vocaciones que tuvimos en el primer tiempo el resultado de la victoria y bueno, ha sido por Dios la victoria. En cuanto a lo de Chiri, ya que está tan interesado, vimos que no hizo una buena semana de entrenamiento, él viene recuperándose, yo creo que es uno de los jugadores que es importante que tenemos para esta recta final por todo lo que es para este grupo, para Olimpia, para la jerarquía que tiene y bueno, varios jugadores hoy quedaron en el CAR, entrenaron en la mañana y era más productivo eso que por ahí traerlo para que jugara 20 minutos hoy acá y entonces decidimos apostar a lo que viene, que es lo más importante que después de haber conseguido el objetivo de clasificar a la semis, es lo que más importante es. Entonces optamos que lo importante es lo que viene y por ahí este partido podíamos presentar a algunos chicos que podían darle la posibilidad para poder demostrarnos que estaban también a la altura en algún momento cuando lo precisé.
En la previa varios olimpistas dudaban de este equipo, no tienen total fe de que pueda ser campeón ¿Qué le parecen esas dudas y si usted tiene total certeza, confianza, grandes sensaciones de que este equipo puede levantar?
No, certeza no, sí creemos en nuestro trabajo. Ustedes mismos cuando empezó el semestre, también está bueno que se hagan cargo de lo que dicen, no creían que podíamos hacer una buena copa, ¿cómo se había armado el semestre? ¿Llegamos a las semifinales? No, por supuesto que no creían, no podíamos ir al torneo local, tres fechas antes clasificamos primero, mayor cantidad de goles a favor, menos goles en contra, 1.600 minutos de jugadores sub-20, ¿qué más hay que hacer? Lo que pasa es que a lo mejor algunos creen que somos el Real Madrid, y está bien, yo lo miro con mucho más objetivo y yo creo que acá lo que ha preponderado, porque hemos jugado con planteles que están mucho mejor en cantidad que nosotros y en economía también mejor que nosotros, hay presupuestos mucho más grandes de equipos que quedaron atrás nuestros, entonces algún mérito tenemos, algún mérito con los números que les estoy diciendo tenemos. Ahora, si a algunos no les alcanza lo que hemos hecho, están todos sus derechos, nosotros sabemos que hemos hecho, que esto se ha conseguido en base al trabajo y no a tirar la camiseta dentro del campo, con la camiseta no se gana más. Todo lo que se ha conseguido en este semestre, que para nosotros ha sido importante, por el proyecto que nos han marcado, creo que ha sido en base al trabajo. Vos podés ganar con planteles, tener tres jugadores por puesto y pasarlo por arriba todo, pero cuando no tenés planteles, el trabajo está por encima de todo y el talento vence al trabajo. Y nosotros creo que fue una demostración en este semestre de que el trabajo venció a muchos talentos que tienen otros equipos, nosotros tenemos también nuestros talentos, pero no tanta cantidad, pero nosotros estamos contentos y estamos muy entusiasmados con el trabajo que se viene haciendo y bueno, somos optimistas, somos optimistas. El que no crean que nos quieran creer, nosotros creemos, no va a ser fácil, pero tampoco va a ser fácil para el que nos tenga que enfrentar.
En cuanto al rendimiento, hace dos meses por ejemplo lo de Olimpia tenía ilusionado a todos con la Copa Centroamericana y todo eso, y si lo comparamos con el de hoy, ¿cree que hay un vagón, o queda Olimpia en la misma línea que lo de hace dos meses, por ejemplo, cuando estaba conquistando por todos?
No, lo que pasa es que lo de hoy tampoco es una medida, lo que pasa es que también hay un contexto emocional que es difícil de sostener, cuando por ahí, si bien no es lo correcto, vos ya te sentís clasificado, te sentís clasificado y cuando jugábamos las copas había que ganar cada partido, porque si no ganamos podías quedar en el camino, entonces el contexto emocional también te lleva a veces a elevar el nivel. Y también los jugadores, a ver, en el semestre es muy difícil que un jugador o varios jugadores tengan el mismo rendimiento, hay jugadores que pasan por una meseta que está arriba o trabaja, jugadores que se lesionan, hemos tenido mucha mala suerte en ese tema, de algunos jugadores que no han tenido continuidad después de la Copa, entonces hay un montón de situaciones que nosotros analizamos y que puede repercutir en que algunos rendimientos no son, como por ahí dicen, no éramos en la Copa, pero este mismo plantel fue el que ganó la fase del grupo invicto, la que perdió por una situación de goles ahí que no pasaron a la semifinal, somos los mismos, el tema es encontrar en estos días, volver a encontrar ese nivel y yo creo que hoy en el primer tiempo, con muchos chicos y potes, yo creo que el primer tiempo fue una demostración de fútbol y fue muy buena, lo que pasa es que el mérito de Olimpia, siempre lo digo, le dije el otro día, cuando gana Olimpia los otros son malos y cuando pierde Olimpia, Olimpia es un desastre. Y hoy se vieron algunos resultados en la Liga, que los que eran fenómenos hace una semana no son tan fenómenos, y es todo así, nadie es fenómeno acá, nosotros sabemos que tenemos para trabajar mucho y ojalá lleguemos en óptimas condiciones y recuperar a algunos jugadores que quedaron entrenando hoy a la mañana, que les falta desde el punto de vista físico y que son importantísimos recuperarlos en estos días que tenemos para la recta final.
¿Qué representa para ustedes estar nuevamente a las puertas de una final? ¿Cómo manejar esa presión rumbo a un posible título? Y también, ¿cómo se sienta ese descanso en la parte física?
No, a ver, el descanso hubiéramos preferido nosotros seguir, nosotros una vez que perdimos el otro día el Clásico, hubiéramos jugado el otro día de vuelta, porque sabíamos que nosotros no somos eso, no es el motivo por el que jugamos. Todos los jugadores querían volver de la revancha, hoy tuvimos la revancha, se ganó, y quisiéramos jugar porque el jugar no solamente te va motivando, sino que te va dando el ritmo futbolístico para enfrentar cada partido. A veces cuando estás muchos días sin competir, está por algún lado poder recuperar a algunos jugadores, pero el ritmo futbolístico es difícil, no es lo mismo entrenar que jugar partido. Pero bueno, veremos cómo podemos tratar de minimizar eso. Y en cuanto al desafío que nos toca, jugar nuevamente una semifinal, gracias a Dios, es una bendición de Dios que me ha tocado siempre estar en las semifinales desde que llegué. Tratar de disfrutarlo, no es fácil, hay mucho nerviosismo, pero mira la tranquilidad que me dan, son los jugadores, los jugadores como trabajan todos los días, los jugadores como se brindan, independientemente de quién entra a la cancha, hoy se vio, eso me da la tranquilidad de que tenemos armas como para ser competitivos en esa semifinal. Y bueno, Dios dirá después en qué momento nos encuentra a la hora de ejecutar eso.
¿Has podido hablar con los seis futbolistas que formaron parte de la Selección Sub-17, que son de Olimpia? ¿Cómo hace Eduardo Espinel para mantener siempre motivado a este tipo de futbolistas?
Sí, pude hablar solamente con un chico, no iba a decir con quién, pero hablé con uno, los otros no, era difícil la comunicación. Simplemente decirle que lo tome como parte de un aprendizaje, que no ellos, desde el punto de vista individual y la experiencia, que su carrera no termina acá, que es una enseñanza, que muchas cosas no dependen de ellos, muchas cosas no dependen de ellos, pero que acá lo estamos esperando para seguir potenciándolo o no. Todos tenemos una tristeza enorme porque la verdad fue un campeonato muy duro para todos, pero esperándolo acá, hoy podían haber jugado muchos de esos jugadores, sería una buena oportunidad ya para que tuvieran su revancha, no llegaron, pero en el semestre que viene ellos ya saben, los seis que van a ser parte del plantel, no tengo duda, esté quien esté como entrenador, no tengo duda porque tienen un trabajo de un año con nosotros y ya están pronto para jugar. Entonces la ilusión de que lo mejor está por venir, eso es lo que yo le digo. Ustedes ilusiónense en que lo mejor está por venir, tómenlo como experiencia y no como perder, sino como un aprendizaje, entonces por ahí un poco se le busca la vuelta a esos chicos para que no se nos caiga, seguramente van a venir algunos más caídos que otros, pero tienen la ilusión de todos, de llegar a Olimpia y ser parte del plantel principal y eso es una motivación también que por ahí hace olvidar prontamente esto que pasó en el Mundial.
Al inicio de la conferencia dijo ser líder de la vuelta tres jornadas antes, pero a pesar de eso durante la semana después de partida de clásico se escuchaba el rumor que aunque sea líder de Espinel no debe seguir en Olimpia. Pero hoy también se escucha el rumor que se va Jorge Benguché, que Chirinos y Edrick no tienen contrato. ¿Cómo viene el tema de planificación suya ya que sabemos que no ha renovado?
No, tengo mucha experiencia en esta clase de cosas. He estado más de 35 años como jugador cuando se me terminaban los contratos y estaba en incertidumbre y como entrenador también. Entonces, cuando termine el año, veremos qué oportunidades aparecen. El presidente y el gerente deportivo de Olimpia ya saben mi pensamiento, de lo que yo pienso de Olimpia y lo que se comenta de los contratos que vencen nos ha pasado en todos los semestres. Ustedes se acordarán, aparece la foto de Jorge Álvarez en el semestre pasado con la de la Alajuelense, ahora aparece la de Jorge Benguché. Y bueno, es parte del folclore del fútbol. Pero, en definitiva, por un lado yo me pongo contento si algún jugador, como se han ido, hasta para Europa jugadores que hemos tenido, porque hemos apostado o hemos puesto un granito de arena para eso. Pero es parte del fútbol y seguramente si se van algunos, vendrán otros. Pero creo que hoy la cabeza tiene que estar enfocada, al menos en mi parte, en lo que viene, en lo más importante que son las semifinales. Después habrá tiempo de que si los dirigentes quieren charlar conmigo, charlaremos. Pero no es una cuestión de deseos, ellos ya saben lo que yo pienso de Olimpia y de la idea que tengo para el futuro de Olimpia.