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Con tatuajes en el rostro: “El Astuto”, presunto miembro de la Pandilla 18, cae en la colonia Calpules

Durante un operativo, “El Astuto” se enfrentó a las autoridades y resultó herido. En el procedimiento se le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros y 19 cartuchos sin percutir

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 09:57
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“El Astuto” es el alias con el que se conoce a un presunto integrante de la Pandilla 18. ¿Cómo fue capturado y qué se sabe de él? Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
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Las autoridades informaron que “El Astuto” fue detenido tras un enfrentamiento armado con agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en la colonia Calpules, en Tegucigalpa.

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Tras el reporte, se desplegó un operativo policial en la zona, en el que participaron equipos de la Unidad Metropolitana de Policía número 3 y de la DAET.

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Durante el procedimiento, las autoridades informaron sobre la captura de dos hombres, uno de los cuales resultó herido. Según la información preliminar, uno de los detenidos sería “El Astuto”.

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El sospechoso fue identificado como Oliver Alexander Hawkings Omier, de 36 años, quien presuntamente tendría el rango de “Homie” dentro de la estructura criminal. De acuerdo con el reporte policial, al sentirse acorralado habría abierto fuego contra los agentes.

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Durante el procedimiento, los agentes le decomisaron una pistola marca Girsan, color café, calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador y 19 cartuchos sin percutir.

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Según los registros policiales, el sospechoso cuenta con cinco detenciones previas por faltas y delitos como escándalo en la vía pública, asociación ilícita, portación ilegal de armas y posesión de drogas. Asimismo, figura como presunto integrante activo de la Pandilla 18.

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Asimismo, figura como presunto integrante activo de la Pandilla 18. En su pecho y en su rostro anda tatuajes alusivos a la estructura criminal.

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El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), donde deberá responder por los presuntos delitos de asociaciones terroristas, homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

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De acuerdo con el reporte policial, al sentirse acorralado habría abierto fuego contra los agentes.

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