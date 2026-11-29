Un total de 38,6 millones de ciudadanos están convocados a las urnas, de los cuales 35,9 millones residen en territorio español. Los votantes podrán ejercer el sufragio hasta las 20:00 horas (19:00 GMT).
Durante la jornada electoral se elegirán 350 diputados del Congreso y 209 senadores, quienes integrarán las dos cámaras parlamentarias del país. Posteriormente, el nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de elegir al próximo presidente del Gobierno, que ejercerá el cargo durante los siguientes cuatro años.
Estos comicios representan las decimoséptimas elecciones generales celebradas en España durante el actual periodo democrático, que supera los 50 años. Además, marcan la primera participación electoral de 1.615.034 jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad desde las anteriores elecciones.
Los últimos comicios generales se celebraron el 23 de julio de 2023, por lo que esta jornada representa una nueva oportunidad para que los ciudadanos decidan la composición del Parlamento y el rumbo político del país.
Para garantizar el desarrollo de las votaciones se habilitaron 61.033 mesas electorales, distribuidas en 22.493 locales en todo el territorio español. Por primera vez, los ciudadanos podrán identificarse mediante el documento oficial digital que acredita su identidad.
Las mesas electorales están integradas por 183.099 personas, entre presidentes y dos vocales por cada una, quienes fueron seleccionados mediante un sorteo para encargarse de supervisar el proceso de votación.
Una vez que finalice la jornada electoral, a las 20:00 horas, comenzará inmediatamente el escrutinio de las papeletas. Según las previsiones del Ministerio del Interior, aproximadamente una hora después empezarán a divulgarse los primeros resultados parciales y provisionales.
El dispositivo de seguridad contará con más de 100.000 agentes pertenecientes a diferentes cuerpos policiales, quienes estarán desplegados en todo el país para resguardar los centros de votación y garantizar el desarrollo de los comicios.
En total, 895 candidaturas participan en estas elecciones generales. Sin embargo, las encuestas previas apuntan a que las principales fuerzas con posibilidades de obtener representación parlamentaria son el Partido Socialista, actualmente en el Gobierno; el Partido Popular, de tendencia conservadora; Vox, de extrema derecha, y el Frente Amplio, de izquierdas.
También se prevé que varias agrupaciones políticas de menor tamaño consigan escaños, entre ellas partidos nacionalistas e independentistas del País Vasco y Cataluña, además de algunas formaciones regionalistas.
Los últimos sondeos, publicados una semana antes de las elecciones, anticipaban un cambio en el escenario político español, con una posible pérdida del poder por parte de la izquierda y una victoria de los conservadores, quienes podrían necesitar el respaldo de la extrema derecha para formar el próximo Gobierno.