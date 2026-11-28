Denny Ramón Zavala Ollarve, un trabajador de Pequiven con 16 años de servicio, fue condenado a 22 años y 4 meses de cárcel en Venezuela, señalado de extorsión y asociación de agravada para delinquir. Sin embargo, su defensa argumenta que lo juzgaron por su hermano, alias "El Rayao".
El juez José Antonio García Morán lo absolvió de otros cinco delitos: legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la libertad de comercio, financiamiento al terrorismo y secuestro agravado.
La defensa de Denny Ramón Zavala Ollarve defensa sostiene que el verdadero motivo de su detención fue el parentesco. Zavala Ollarve es hermano de Darwin José Zavala Ollarve, alias El Rayao, señalado como jefe de una banda criminal que operaba en Morón, estado Carabobo.
El proceso nació de la denuncia del empresario Cruz Eduardo López Lois, quien afirmó haber recibido el 17 de noviembre de 2021 mensajes de WhatsApp que exigían una "vacuna", como se le llama a la extorsión. Sin embargo, en su denuncia no mencionó a Denny Zavala.
El 8 de julio de 2022, la fiscal Miriam Lima Bernal solicitó la aprehensión de once personas por delitos como secuestro agravado y financiamiento al terrorismo. Entre ellas figuraba El Rayao. El nombre de su hermano Denny no estaba en esa lista.
El 29 de julio de 2022, la Policía Nacional abatió a El Rayao y a otros tres presuntos integrantes de su banda en un operativo en Morón. Ese mismo día, según relató Denny, un funcionario lo llamó para pedirle información y reconocer el cadáver de su hermano.
En la sede policial de Puerto Cabello le informaron que tenía una orden de aprehensión emitida en Caracas siete días antes. Fue detenido y le incautaron el teléfono. Según su relato, ya en Valencia le dijeron que no aparecía como solicitado, y el inspector Juan Antoima respondió que era el hermano de El Rayao.
El juicio comenzó el 17 de junio de 2023. La defensa calificó el expediente de infundado y cuestionó que el tribunal emitiera una orden contra Zavala Ollarve sin que la Fiscalía la hubiera pedido. También planteó que pudo haber una confusión de datos.
Los testigos de la Fiscalía fueron funcionarios policiales. Varios dijeron no haber tenido acceso al sistema SIPOL ni haber verificado la orden de aprehensión. Uno de ellos, el detective Enyerbeth Sevilla, reconoció que el acusado no tenía orden de captura ni antecedentes registrados.
Sobre las líneas telefónicas, un acta atribuyó cinco números a Denny sin precisar el origen de esa información. Según un testimonio técnico, los teléfonos de los dos hermanos no interactuaban entre sí, aunque un tercer número se comunicaba con ambos. Tampoco se presentaron armas incautadas al acusado ni registros bancarios o incrementos patrimoniales. Las demás víctimas, entre ellas el socio de López Lois, Wilfredo Palencia, no comparecieron.
Ante el tribunal, López Lois sí mencionó a Denny. Dijo que actuaba como intermediario de su hermano y que recogía ganado y otros bienes exigidos como pago de extorsiones.
Zavala Ollarve ofrece otra lectura. Asegura que la acusación surgió después de que él comenzara a denunciar al empresario por el asesinato de su madre, Gladys Zavala, ocurrido el 5 de mayo de 2022. Según su relato, un comisario le habría dicho que López Lois pagó 30.000 dólares por ese crimen. Esa versión fue expuesta por el acusado en el juicio.