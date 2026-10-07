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Capturan a presunto integrante de “Los Panteras” en Danlí

David Antonio Laínez Vásquez, alias “El Viejo”, fue detenido durante un allanamiento en el barrio La Reforma. Según las autoridades, se decomisaron tres envoltorios con supuesto crack

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 12:34
Capturan a presunto integrante de “Los Panteras” en Danlí

Los equipos policiales y militares capturaron a David Antonio Laínez Vásquez, alias "El Viejo", en un allanamiento de morada ejecutado en el barrio La Reforma de Danlí, El Paraíso.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En un allanamiento de morada ejecutado en el barrio La Reforma de Danlí, El Paraíso, fue capturado David Antonio Laínez Vásquez, de 47 años, señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivo "Los Panteras".

Al detenido se le supone responsable de cometer el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras.

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La operación se ejecutó en el marco del Plan Escudo de Honduras por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Regional-7 de El Paraíso y Olancho, en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y miembros de las Fuerzas Armadas.

Se informó que, durante la inspección del inmueble, se decomisaron tres envoltorios de papel aluminio que contenían piedras de supuesto crack.

El detenido, conocido con el alias de “El Viejo”, tiene antecedentes por escándalo en la vía pública, faltas, robo con fuerza y usurpación de identidad. Además, registra una detención en julio de 2026 por tráfico de drogas.

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La acción forma parte del trabajo investigativo que desarrolla la DAET para identificar, ubicar y sacar de circulación a personas vinculadas a estructuras criminales que mantienen actividades ilícitas en diferentes sectores del territorio nacional.

Se informó que el detenido y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Según la DAET, mediante labores de investigación, seguimiento y coordinación operativa se desarrollan acciones para combatir el tráfico de drogas y otros delitos asociados con grupos delictivos.

La institución indicó que las operaciones ejecutadas bajo el Plan Escudo de Honduras buscan combatir las estructuras criminales y atender las denuncias y necesidades de seguridad de la ciudadanía.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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