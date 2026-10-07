Capturan a presunto integrante de “Los Panteras” en Danlí

Tegucigalpa, Honduras.- En un allanamiento de morada ejecutado en el barrio La Reforma de Danlí, El Paraíso, fue capturado David Antonio Laínez Vásquez, de 47 años, señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivo "Los Panteras". Al detenido se le supone responsable de cometer el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras.

La operación se ejecutó en el marco del Plan Escudo de Honduras por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Regional-7 de El Paraíso y Olancho, en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y miembros de las Fuerzas Armadas. Se informó que, durante la inspección del inmueble, se decomisaron tres envoltorios de papel aluminio que contenían piedras de supuesto crack. El detenido, conocido con el alias de “El Viejo”, tiene antecedentes por escándalo en la vía pública, faltas, robo con fuerza y usurpación de identidad. Además, registra una detención en julio de 2026 por tráfico de drogas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse