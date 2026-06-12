Ángel Palma, dueño de taller que murió tras caer con su motocicleta al río Choluteca

El empresario Ángel Alexis Palma perdió la vida la tarde del jueves tras sufrir un accidente de tránsito en motocicleta y caer al cauce del río Choluteca, en Tegucigalpa. Aquí los detalles:
Palma, de 36 años, era propietario de un negocio de venta de rines y llantas en la zona de Comayagüela, un emprendimiento que logró tras años de esfuerzo.
De acuerdo con la información, Ángel era originario de San Pedro Sula, pero residía desde hace varios años en Tegucigalpa por su trabajo.
El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde en la calle Marco Aurelio Soto, en las cercanías del antiguo gimnasio Rubén Callejas Valentine y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el sector de Barrio Abajo.
Versiones indican que Palma se desplazaba en su motocicleta cuando habría perdido el control del vehículo tras derrapar.
El motociclista se precipitó desde una altura aproximada de 10 metros hasta el cauce del río Choluteca, según el informe del Cuerpo de Bomberos.
Tras la caída, el conductor impactó contra rocas ubicadas en la ribera del afluente, lo que habría provocado su muerte de manera inmediata.
Equipos de rescate se trasladaron a la zona de difícil acceso para realizar las labores de recuperación del cuerpo y del vehículo.
Amistades y familiares de Ángel Palma lo describieron como una persona luchadora y muy servicial. “Qué pesar, mi hermano. Cómo te esforzaste en trabajar y salir adelante y hoy pierdes tu vida, fuiste una persona muy respetuosa y amable, fuiste mi admiración al ver cómo luchabas y hoy dejas una familia destrozada (...)”, escribió un amigo.
El centro educativo de su hijo, Yahir Palma, lamentó la muerte de Ángel, a través de una nota de duelo en sus redes sociales.