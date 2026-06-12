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Ángel Palma, dueño de taller que murió tras caer con su motocicleta al río Choluteca

Como un hombre de buen corazón y emprendedor será recordado Ángel Palma, quien murió la tarde del jueves tras caer al cauce del río Choluteca, en Tegucigalpa

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 15:56
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El empresario Ángel Alexis Palma perdió la vida la tarde del jueves tras sufrir un accidente de tránsito en motocicleta y caer al cauce del río Choluteca, en Tegucigalpa. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
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Palma, de 36 años, era propietario de un negocio de venta de rines y llantas en la zona de Comayagüela, un emprendimiento que logró tras años de esfuerzo.

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De acuerdo con la información, Ángel era originario de San Pedro Sula, pero residía desde hace varios años en Tegucigalpa por su trabajo.

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El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde en la calle Marco Aurelio Soto, en las cercanías del antiguo gimnasio Rubén Callejas Valentine y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el sector de Barrio Abajo.

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Versiones indican que Palma se desplazaba en su motocicleta cuando habría perdido el control del vehículo tras derrapar.

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El motociclista se precipitó desde una altura aproximada de 10 metros hasta el cauce del río Choluteca, según el informe del Cuerpo de Bomberos.

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Tras la caída, el conductor impactó contra rocas ubicadas en la ribera del afluente, lo que habría provocado su muerte de manera inmediata.

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Equipos de rescate se trasladaron a la zona de difícil acceso para realizar las labores de recuperación del cuerpo y del vehículo.

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Amistades y familiares de Ángel Palma lo describieron como una persona luchadora y muy servicial. “Qué pesar, mi hermano. Cómo te esforzaste en trabajar y salir adelante y hoy pierdes tu vida, fuiste una persona muy respetuosa y amable, fuiste mi admiración al ver cómo luchabas y hoy dejas una familia destrozada (...)”, escribió un amigo.

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El centro educativo de su hijo, Yahir Palma, lamentó la muerte de Ángel, a través de una nota de duelo en sus redes sociales.

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