Ángel Palma, dueño de taller que murió tras caer con su motocicleta al río Choluteca

Amistades y familiares de Ángel Palma lo describieron como una persona luchadora y muy servicial. “Qué pesar, mi hermano. Cómo te esforzaste en trabajar y salir adelante y hoy pierdes tu vida, fuiste una persona muy respetuosa y amable, fuiste mi admiración al ver cómo luchabas y hoy dejas una familia destrozada (...)”, escribió un amigo.