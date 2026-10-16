Policía Nacional desplegó altos mandos en puntos estratégicos para fortalecer la seguridad

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional implementa una nueva estrategia operativa que contempla el despliegue de oficiales de alto rango, miembros del directorio estratégico y directores nacionales en distintas zonas del territorio nacional, con el propósito de fortalecer la supervisión de las operaciones y dinamizar los planes de seguridad. El director de la Policía, Rigoberto Oseguera Mass, informó que "la medida permitirá que los altos mandos policiales supervisen directamente las intervenciones que se desarrollan contra las diferentes modalidades delictivas". A las acciones se le dará "especial énfasis en las actividades vinculadas a integrantes de asociaciones terroristas", dijo el jefe policial.

“Esta estrategia busca mejorar la capacidad de respuesta institucional, fortalecer la presencia policial en sectores priorizados y brindar una atención más oportuna a la ciudadanía”, indicó. La estrategia contempla acciones focalizadas de acuerdo con las características de cada territorio, con énfasis en la prevención del delito y la coordinación con los gobiernos locales y otros sectores en el marco del plan Escudo de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otro de los objetivos es identificar a los actores criminales, afectar sus economías ilícitas y establecer planes de acción específicos frente a los fenómenos delictivos que generan mayor incidencia y afectan la tranquilidad de la población.

Con esta iniciativa, la Policía Nacional pretende optimizar el despliegue de sus recursos, fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar una respuesta operativa más efectiva para contribuir a la seguridad ciudadana en el país. Para el caso en el municipio de Catacamas, el operativo estará bajo el mando del director de Fuerzas Especiales, comisionado Carlos Vladímir Estrada Pacheco, el cual tiene el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos y combatir las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad de la población. En las operaciones se cuenta con la participación de más de 50 especialistas COPE, COBRA y COE, equipos altamente capacitados para el desarrollo de operaciones tácticas especiales. Como parte de este despliegue, los uniformados ejecutarán allanamientos, saturaciones policiales, patrullajes preventivos y otras acciones estratégicas orientadas a la identificación de objetivos de interés policial, la prevención de actividades ilícitas y el fortalecimiento de la presencia policial en sectores priorizados. Como resultado de las primeras acciones operativas desarrolladas en el marco de esta intervención, en Catacamas se logró la captura de tres supuestos integrantes del grupo delictivo denominado “El Popeye”, a quienes se les supone responsables del delito de tráfico de drogas.