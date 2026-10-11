Motociclista muere tras accidente de tránsito en el sector de Silín, Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida en un fatal accidente de tránsito que ocurrió en la comunidad de Silín, en Trujillo, Colón. El fallecido fue identificado como Darwin Said López Montes, de 36 años. Personal del Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia después de recibir una llamada de personas que transitaban por la carretera CA-13, donde ocurrió el percance vial.

Al llegar al lugar del accidente y realizar una evaluación preliminar, los socorristas determinaron que el motociclista ya no tenía signos vitales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El informe preliminar del Cuerpo de Bomberos establece que la víctima presentaba rigidez motriz. Tras confirmar que López Montes estaba sin vida, los socorristas entregaron la escena a las autoridades correspondientes.