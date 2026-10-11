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Motociclista muere tras accidente de tránsito en el sector de Silín, Trujillo

Darwin Said López Montes, de 36 años, fue encontrado sin signos vitales tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera CA-13, en Trujillo, Colón

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 09:52
Motociclista muere tras accidente de tránsito en el sector de Silín, Trujillo

Personal del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar del fatal accidente vial y confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales y la escena fue entregada a las autoridades competentes.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida en un fatal accidente de tránsito que ocurrió en la comunidad de Silín, en Trujillo, Colón.

El fallecido fue identificado como Darwin Said López Montes, de 36 años.

Personal del Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia después de recibir una llamada de personas que transitaban por la carretera CA-13, donde ocurrió el percance vial.

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Al llegar al lugar del accidente y realizar una evaluación preliminar, los socorristas determinaron que el motociclista ya no tenía signos vitales.

El informe preliminar del Cuerpo de Bomberos establece que la víctima presentaba rigidez motriz.

Tras confirmar que López Montes estaba sin vida, los socorristas entregaron la escena a las autoridades correspondientes.

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Equipos de la Policía Nacional y del Ministerio Público llegaron para realizar el reconocimiento y levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia.

No se dio a conocer de dónde era originario el motociclista que falleció debido al fuerte impacto.

La motocicleta en la que se transportaba Darwin Said López Montes quedó a la orilla de la carretera.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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