Muere peatón tras ser atropellado por motocicleta cerca de Toncontín

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció en las últimas horas tras haber sido atropellado por una motocicleta en horas tempranas del día, en las cercanías de Lomas de Toncontín, en la capital hondureña. La víctima fue identificada de manera preliminar como Pedro Antonio Trujillo, según informaron las autoridades.

De acuerdo con los informes, tras el impacto el hombre fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Escuela; Sin embargo, murió debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Al centro asistencial se presentaron equipos de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento cadavérico conforme a lo establecido por la ley.