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Muere peatón tras ser atropellado por motocicleta cerca de Toncontín

La víctima, identificada como Pedro Antonio Trujillo, falleció en el Hospital Escuela luego de ser embestido; en lo que va del año, más de 300 personas han muerto en accidentes viales en Honduras

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 06:43
Muere peatón tras ser atropellado por motocicleta cerca de Toncontín

La víctima falleció en el Hospital Escuela de Tegucigalpa tras sufrir fuertes heridas en su cuerpo.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció en las últimas horas tras haber sido atropellado por una motocicleta en horas tempranas del día, en las cercanías de Lomas de Toncontín, en la capital hondureña.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Pedro Antonio Trujillo, según informaron las autoridades.

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De acuerdo con los informes, tras el impacto el hombre fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Escuela; Sin embargo, murió debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Al centro asistencial se presentaron equipos de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento cadavérico conforme a lo establecido por la ley.

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Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte en Honduras. Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), representan la segunda causa de muertes violentas en el país. En lo que va del año, en apenas 75 días, ya se contabilizan más de 300 fallecimientos por este tipo de hechos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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