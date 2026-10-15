Accidente de microbús deja varias personas heridas cerca del puente El Carrizal

Tegucigalpa, Honduras.- En horas de la mañana de este jueves-15 de octubre- se registró un fatal accidente de tránsito tipo volcamiento que dejó varias personas heridas, entre ellas algunas de gravedad, en el bulevar Fuerzas Armadas, a cercanías del puente de la colonia El Carrizal. El hecho ocurrió a eso de las 6:20 de la mañana, cuando, según las declaraciones de algunos de los pasajeros, el bus habría intentado rebasar a otra unidad, provocando que este se volcara. En la escena se observa la unidad de transporte totalmente deshecha en la parte del vidrio, mientras en sus alrededores varios pasajeros se muestran visiblemente afectados.

Una de las víctimas relató que "el bus venía lleno, él (conductor) quiso rebasarle al vehículo y no sé si maniobró mal el vehículo, pero el bus dio tres vueltas". Explicó que "gracias a Dios no hay muertos, pero quien resultó más herido fue el cobrador, él traía la mano afuera de la unidad y quedó deshecha". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Agregó: "Una joven que se llevaron resultó afectada de la clavícula y otra de ellas resultó afectada en el área de la espalda".