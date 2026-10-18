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Caen dos miembros de la banda conocida como "Satanás" en Catacamas

A los dos hombres les encontraron con alijos de marihuana y cocaína, alucinógenos que vendían en la ciudad de Catacamas

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 14:12
Caen dos miembros de la banda conocida como Satanás en Catacamas

Marco Tulio Ramos Erazo y Juan Ramón Santos Erazo, al ser detenidos por la Policía, en el barrio La Cruz, de Catacamas.

 Fotos: Cortesía

Olancho, Honduras.- Dos supuestos miembros de una banda delictiva conocida como "Satanás" fueron capturados por agentes de varias unidades de la Policía Nacional (PN) en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho.

Se trata de Marco Tulio Ramos Erazo, de 27 años de edad, originario de Catacamas, y de oficio mecánico automotriz, y además, Juan Ramón Santos Erazo, de 25 años, oriundo de Santa María del Real, Olancho; ambos con domicilio en el barrio La Cruz, en Catacamas.

La noche de ayer sábado -17 de octubre- la Policía recibió una alerta en la que se manifestaba que en el barrio La Cruz se encontraba un grupo de personas vendiendo y consumiendo drogas en la vía pública.

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En respuesta a la denuncia, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), se trasladaron al sitio indicado, a verificar si esa información era real.

Al momento de llegar al barrio La Cruz, observaron a dos hombres y a una mujer; al ver la presencia policial, los dos hombres salieron corriendo, intentando darse a la fuga del lugar, pero las autoridades lograron darles alcance y requerirlos.

Evidencias

Cuando se les practicó el registro personal, a ambos les encontraron en posesión de 23 envoltorios con cocaína y dos bolsas con marihuana.

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Según los registros policiales, Marco Ramos tiene antecedentes policiales, ya que fue detenido por el delito de tráfico de drogas, el 7 de julio de 2025, dos arrestos más por decomiso de vehículos y dos aprehensiones faltas a la Ley de Policía y Convivencia Social.

Ambos ciudadanos fueron trasladados a las instalaciones de la DPI, en Catacamas, junto con las evidencias decomisadas, para seguir con el procedimiento legal correspondiente y ser puestos a disposición de los tribunales de justicia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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