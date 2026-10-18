Caen dos miembros de la banda conocida como "Satanás" en Catacamas

Olancho, Honduras.- Dos supuestos miembros de una banda delictiva conocida como "Satanás" fueron capturados por agentes de varias unidades de la Policía Nacional (PN) en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho.

Se trata de Marco Tulio Ramos Erazo, de 27 años de edad, originario de Catacamas, y de oficio mecánico automotriz, y además, Juan Ramón Santos Erazo, de 25 años, oriundo de Santa María del Real, Olancho; ambos con domicilio en el barrio La Cruz, en Catacamas.

La noche de ayer sábado -17 de octubre- la Policía recibió una alerta en la que se manifestaba que en el barrio La Cruz se encontraba un grupo de personas vendiendo y consumiendo drogas en la vía pública.