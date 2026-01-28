  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Huesos” en Catacamas

Los detenidos se trasladaban en motocicletas con reporte de robo. todos serán remitidos a la Fiscalía donde se les iniciará un proceso legal en su contra

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 06:25
Capturan a cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Huesos” en Catacamas

Los capturados solo fueron identificados como “El Lichero”, de 33 años; “El Hueso”, de 23; “El Pastillero”, de 21; y “El Peludo”, de 18 años.

 Edwin Ordóñez

Catacamas, Olancho.- Cuatro supuestos integrantes de la estructura delictiva conocida como “Los Huesos” fueron capturados durante una operación policial realizada en la colonia Ramiro Lobo, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Los detenidos fueron identificados únicamente por sus alias: “El Lichero”, de 33 años; “El Hueso”, de 23; “El Pastillero”, de 21; y “El Peludo”, de 18 años.

Cámara de seguridad capta asesinato de joven vendedor de verduras en Corquín, Copán

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos residían en distintos barrios de Catacamas y otros municipios del departamento.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron supuesta droga tipo marihuana, dos chalecos antibalas, dinero en efectivo en diversas denominaciones, indumentaria de uso militar y varios teléfonos celulares, los cuales serán analizados como parte del proceso investigativo.

Asimismo, en el lugar se encontraron motocicletas con reporte de robo, mismas que fueron remitidas para el procedimiento legal correspondiente.

Las investigaciones continúan para establecer si los capturados estarían vinculados a otros hechos delictivos registrados en la zona, así como la posible participación de más personas en esta estructura criminal.

Fallece joven herido de bala tras presunto intento de asalto en las Vegas del Country

Los cuatro sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público , donde deberán responder por los presuntos delitos de asociación para delinquir, tráfico de drogas y portación ilegal de indumentaria militar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias