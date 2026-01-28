Capturan a cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Huesos” en Catacamas

Los detenidos fueron identificados únicamente por sus alias: “El Lichero”, de 33 años; “El Hueso”, de 23; “El Pastillero”, de 21; y “El Peludo”, de 18 años.

Catacamas, Olancho.- Cuatro supuestos integrantes de la estructura delictiva conocida como “Los Huesos” fueron capturados durante una operación policial realizada en la colonia Ramiro Lobo , en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos residían en distintos barrios de Catacamas y otros municipios del departamento.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron supuesta droga tipo marihuana, dos chalecos antibalas, dinero en efectivo en diversas denominaciones, indumentaria de uso militar y varios teléfonos celulares, los cuales serán analizados como parte del proceso investigativo.

Asimismo, en el lugar se encontraron motocicletas con reporte de robo, mismas que fueron remitidas para el procedimiento legal correspondiente.

Las investigaciones continúan para establecer si los capturados estarían vinculados a otros hechos delictivos registrados en la zona, así como la posible participación de más personas en esta estructura criminal.