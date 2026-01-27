Cámara de seguridad capta asesinato de joven vendedor de verduras en Corquín, Copán

Copán, Honduras.- Las cámaras de seguridad de una gasolina captaron los últimos momentos de vida de Henry Villeda, un joven de 25 años que murió de forma violenta la noche del martes en el municipio de Corquín, Copán.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontró en el establecimiento conversando con otras personas cuando fue sorprendida por un individuo armado que se movilizaba en una motocicleta. Sin mediar palabra, el atacante abrió fuego en su contra y luego huyó del lugar.