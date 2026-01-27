Cámara de seguridad capta asesinato de joven vendedor de verduras en Corquín, Copán

Copán, Honduras.- Las cámaras de seguridad de una gasolina captaron los últimos momentos de vida de Henry Villeda, un joven de 25 años que murió de forma violenta la noche del martes en el municipio de Corquín, Copán.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontró en el establecimiento conversando con otras personas cuando fue sorprendida por un individuo armado que se movilizaba en una motocicleta. Sin mediar palabra, el atacante abrió fuego en su contra y luego huyó del lugar.
El hecho se registró alrededor de las 7:20 de la noche. Villeda, quien se dedicaba a la venta de verduras, cayó gravemente herido a un costado de varios vehículos estacionados y murió en el lugar producto de los múltiples impactos de bala.
Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes, con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del hecho ni reportado capturas relacionadas con este homicidio.