Sin vida hallan a joven reportado como desaparecido en Copán

Copán, Honduras.- El joven Alexander González, de 19 años de edad, fue encontrado muerto dos días después de haber sido reportado como desaparecido en el municipio de Cucuyagua, Copán. Familiares de González, quien era labrador, relataron que el martes 20 de enero salió junto a una de sus hermanas con el propósito de comprar unos tenis y un teléfono celular en Cucuyagua.

Alrededor de las 4:00 pm, Alexander le dijo a su hermana que lo esperaba en una parada de autobuses; Sin embargo, no retrocederá. El jueves 22 de enero, el cuerpo del joven fue localizado en una hondonada, cerca de un puente, en esa misma zona. Sus parientes manifestaron que Alexander fue asesinado, aunque la Policía no ha confirmado las causas de la muerte. Desde el 01 de enero al 14 de enero de 2026, el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) registra 78 muertes violentas en todo el territorio nacional.