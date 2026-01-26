  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho

El sospechoso de haber asesinado a dos hermanos en Guayape, Olancho, fue capturado. El joven se encontraba encerrado y en posesión de un arma de fuego

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 19:29
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
1 de 10

Encerrado en el interior de una vivienda, así fue hallado el joven de 20 años acusado de haber asesinado a dos hermanos que eran sus primos. Aquí los detalles.

 Foto: Policía Nacional
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
2 de 10

Las víctimas fueron identificadas como Levi Guadalupe Ávila, de 31 años de edad, y Berling Alfonso Ávila, de 44 años.

 Foto: Redes sociales
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
3 de 10

Según reveló la Policía Nacional, a través del sistema 911, en horas de la madrugada se recibió una denuncia sobre un doble crimen ocurrido en la aldea San José de Guayape, Olancho.

 Foto: Policía Nacional
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
4 de 10

La Policía halló al sospechoso encerrado dentro de una vivienda y con varias heridas, por lo que posteriormente fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial.

 Foto: Policía Nacional
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
5 de 10

De acuerdo con las indagaciones preliminares, el ahora detenido resultó herido durante el mismo hecho violento. Presentaba golpes en la cabeza y en el brazo.

 Foto: Policía Nacional
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
6 de 10

Durante el procedimiento se decomisó un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador, la cual será remitida como evidencia a las autoridades competentes.

 Foto: Policía Nacional
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
7 de 10

Una vez que se recibió el alta médica, el detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público para que continúe el proceso legal correspondiente.

 Foto: Policía Nacional
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
8 de 10

Según versiones iniciales, el joven habría sido atacado primero por los ahora fallecidos y, en un intento por defender su vida, repelió la agresión.

 Foto: Policía Nacional
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
9 de 10

Las heridas que presentaba el joven de 20 años habrían sido provocadas con un arma blanca; se presume que se trató de un machete perteneciente a una de las víctimas.

 Foto: Redes sociales
Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho
10 de 10

Esta fue el arma que se halló al interior de la vivienda donde permanecía escondido el sospechoso del doble crimen.

Foto: Cortesía
Cargar más fotos