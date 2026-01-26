Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho

Encerrado en el interior de una vivienda, así fue hallado el joven de 20 años acusado de haber asesinado a dos hermanos que eran sus primos. Aquí los detalles.
Las víctimas fueron identificadas como Levi Guadalupe Ávila, de 31 años de edad, y Berling Alfonso Ávila, de 44 años.
Según reveló la Policía Nacional, a través del sistema 911, en horas de la madrugada se recibió una denuncia sobre un doble crimen ocurrido en la aldea San José de Guayape, Olancho.
La Policía halló al sospechoso encerrado dentro de una vivienda y con varias heridas, por lo que posteriormente fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial.
De acuerdo con las indagaciones preliminares, el ahora detenido resultó herido durante el mismo hecho violento. Presentaba golpes en la cabeza y en el brazo.
Durante el procedimiento se decomisó un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador, la cual será remitida como evidencia a las autoridades competentes.
Una vez que se recibió el alta médica, el detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público para que continúe el proceso legal correspondiente.
Según versiones iniciales, el joven habría sido atacado primero por los ahora fallecidos y, en un intento por defender su vida, repelió la agresión.
Las heridas que presentaba el joven de 20 años habrían sido provocadas con un arma blanca; se presume que se trató de un machete perteneciente a una de las víctimas.
Esta fue el arma que se halló al interior de la vivienda donde permanecía escondido el sospechoso del doble crimen.