Encuentran hombre muerto en La Garrobera, Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.-El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre generó alarma la mañana de este lunes 9 de noviembre en el sector de La Garrobera, en Puente Alto, municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, fueron pobladores de la zona quienes oyeron varios disparos en la noche y esta mañana hallaron el cadáver.

Tras el dantesco hallazgo, los vecinos alertaron a las autoridades, quienes llegaron rápidamente al lugar.