Asesinan a dos hombres en El Higueral, Olancho

Olancho, Honduras.-Un crimen el domingo 8 de noviembre registrado en el sector de El Higueral, en el tramo carretero que conduce de Mame a Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, dejó como saldo dos hombres muertos.
Las víctimas fueron identificadas como Antonio Moisés Vásquez Banegas, de 20 años, y Merlín Edgardo Cáceres Hernández, quien presuntamente era un militar retirado.
De acuerdo con la información preliminar, ambos hombres eran originarios del sector de Carrizales, en el departamento de Olancho.
Tras el hecho violento, los cuerpos fueron trasladados hasta la colonia Mestizal, en la ciudad de Olanchito, Yoro, donde sus familiares y conocidos les dan el último adiós.
Se informó que los restos de ambos hombres serían sepultados este lunes 9 de noviembre en el cementerio de la comunidad de Carrizales, de donde eran originarios.
Hasta el momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el doble homicidio ni sobre las personas que estarían detrás del crimen.