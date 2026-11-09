Asesinan a dos hombres en El Higueral, Olancho

Olancho, Honduras.-Un crimen el domingo 8 de noviembre registrado en el sector de El Higueral, en el tramo carretero que conduce de Mame a Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, dejó como saldo dos hombres muertos.

Las víctimas fueron identificadas como Antonio Moisés Vásquez Banegas, de 20 años, y Merlín Edgardo Cáceres Hernández, quien presuntamente era un militar retirado.

De acuerdo con la información preliminar, ambos hombres eran originarios del sector de Carrizales, en el departamento de Olancho.