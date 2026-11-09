Acribillan a pareja frente a cementerio de Choluteca; su hija presenció el crimen

Choluteca, Honduras.- Una pareja perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado registrado la noche del domingo 8 de noviembre frente al cementerio de Choluteca, específicamente en el barrio El Corbeta, al sur de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Alan Enrique Herrera y Denia Yoseli Martínez, quienes se transportaban en un turismo color negro cuando fueron interceptados por varios sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones contra ellos.

De acuerdo con la información preliminar, en el vehículo también viajaba su hija, de aproximadamente dos años, quien presenció el violento ataque.

Posteriormente, la menor fue puesta bajo resguardo de las autoridades policiales, que deberán verificar su estado y determinar si existen familiares que puedan hacerse responsables de su cuidado y protección.