León XIV llega a Argentina, la primera visita de un papa en casi 40 años

El lunes 9 de noviembre, visitará el Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia a las personas con discapacidad en la localidad bonaerense de Claypole (25 kilómetros al sur de Buenos Aires), presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles de la capital argentina y asistirá a encuentros con representantes del mundo del trabajo, con líderes religiosos y con los obispos católicos de Argentina.