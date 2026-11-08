Mototaxista muere tras recibir varios impactos de bala en Santa Cruz de Yojoa

Cortés, Honduras.- Un conductor de mototaxi perdió la vida este domingo 8 de noviembre tras ser víctima de un ataque armado en la carretera que conduce de Peña Blanca hacia La Guama, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés. La víctima fue identificada como Rolando Meléndez Enamorado, de 43 años, quien falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala. Según información preliminar, varios hombres armados interceptaron al transportista cuando conducía su unidad por la zona y le dispararon en repetidas ocasiones, para después huir del lugar.

Auxilio

Tras el violento ataque, familiares acudieron de inmediato al lugar, levantaron el cuerpo y lo trasladaron hasta su casa de habitación, pues creían que todavía se encontraba con vida y necesitaba atención médica. Sin embargo, al llegar a la vivienda, un paramédico confirmó que Meléndez ya no presentaba signos vitales, por lo que determinó que no era necesario trasladarlo a un centro asistencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo del transportista presentaba siete impactos de bala en diferentes partes, heridas que le provocaron la muerte.

Meléndez Enamorado residía en la colonia Gracias a Dios, ubicada en la comunidad de Aguazul Sierra, y era padre de cinco hijos que ahora quedan sin su progenitor.

Actuación policial

Por su parte, técnicos de inspecciones oculares de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes y recolectar evidencias. Durante las inspecciones, los agentes encontraron varios casquillos de arma de fuego que serán incorporados al proceso investigativo para intentar identificar a los responsables del asesinato.