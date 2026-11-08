Selección de Honduras viaja a Medio Oriente para amistosos ante Emiratos y Kuwait

Comayagua, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras ya está en camino a Medio Oriente. Este domingo, la delegación catracha, bajo la dirección del entrenador español José Francisco Molina, emprendió su viaje para afrontar dos compromisos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.

El equipo nacional viajó inicialmente con los futbolistas que militan en el ámbito local, mientras que los legionarios convocados se incorporarán directamente en Medio Oriente para completar el grupo y comenzar la preparación de ambos encuentros.

La Bicolor tendrá su primera prueba el viernes 13 de noviembre frente a Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dabi. El encuentro está programado para las 10:45 de la mañana, hora de Honduras, en el Mohammed Bin Zayed Stadium.

Posteriormente, el martes 17 de noviembre, Honduras enfrentará a Kuwait en Kuwait City, a las 10:00 de la mañana, hora catracha, en el Al-Sadaqua Walsalam Stadium.