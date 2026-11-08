Secuestran a alcalde mexicano, Miguel Almaraz, cuando viajaba con su familia hacia un destino turístico

Ciudad de México, México.- El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue secuestrado por hombres armados la tarde del sábado en una carretera del estado de Zacatecas, en el centro-norte de México, informaron este domingo autoridades estatales. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se sumó a las labores de búsqueda y localización, tras el reporte del secuestro del acalde que iba acompañado de otras personas, cuyas identidades no han sido precisadas. En un comunicado, el Gabinete indicó que mantiene colaboración permanente con las autoridades estatales "para contribuir a su pronta localización y al esclarecimiento de los hechos".

Almaraz Maldonado, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), gobierna este municipio del estado de Tamaulipas fronterizo con Estados Unidos. Viajaba con familiares e integrantes de su equipo hacia Real de Catorce, un destino turístico del estado de San Luis Potosí, cuando fue interceptado en la carretera San Tiburcio-Vanegas, según informó a los medios el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El fiscal señaló que, según los avances de la investigación, varios vehículos fueron interceptados en los límites entre San Luis Potosí y Zacatecas, donde varias personas fueron abandonadas en la carretera. “Ahí es donde es despojado por civiles armados y donde es privado de la libertad el alcalde”, indicó Camacho, quien añadió: “Cabe señalar que hasta este momento no se ha logrado la localización”.