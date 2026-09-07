  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México

La detonación ocurrió en una bodega, aledaña al templo, donde se almacenaba pirotecnia. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad atendieron la tragedia y las labores de rescate.

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 10:14
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
1 de 12

Al menos diez personas fallecieron y 64 resultaron heridas por un accidente con pirotecnia en el marco de unas fiestas patronales en la parroquia de la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, en el estado de México, vecino a la capital. Aquí las imágenes de los destrozos que dejó el incidente.

El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
2 de 12

El accidente ocurrió la noche del sábado, indicó el Gobierno del estado de México en un comunicado en plenas celebraciones de la feria patronal cuando una chispa incendió la bodega y esta explotó derribando el atrio que cayó sobre las víctimas.
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
3 de 12

Lo que empezó como una celebración tradicional terminó en una tragedia fatal con 10 muertos y al menos 64 personas heridas.

El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
4 de 12

"Al menos 10 personas perdieron la vida y 64 resultaron lesionadas. Estas últimas fueron trasladadas a distintas unidades médicas para recibir atención especializada", informó el Gobierno estatal.
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
5 de 12

"El incidente ocurrió por la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble que era utilizado como bodega. En el lugar se llevaron a cabo labores de rescate, auxilio y control de riesgos", añadió.
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
6 de 12

Habitantes de la comunidad publicaron videos en redes sociales de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz de la comunidad y según versiones, en la festividad había más personas de lo que regularmente convoca.
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
7 de 12

El comunicado indicó que desde el primer reporte, el Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, en coordinación con las autoridades municipales, estatal y federal y las Fuerzas Armadas, atendió la explosión ocurrida la noche del sábado 5 de septiembre.
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
8 de 12

Explicó que para organizar los trabajos de los cuerpos de auxilio, se instaló el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con la participación de personal estatal de Protección Civil, de los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM) y del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
9 de 12

Además señaló que el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi) verificó la presencia de producto activo y emitió recomendaciones para que personal especializado procediera a su desmontaje e inhabilitación, con el propósito de reducir riesgos para quienes realizaban labores en el sitio.
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
10 de 12

En las acciones de auxilio también participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
11 de 12

Este domingo, la gobernadora del estado, Delfina Gómez, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en la explosión.
El atrio colapsó sobre las víctimas: explosión de pirotecnia deja 10 muertos en México
12 de 12

"Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor", apuntó Gómez y avisó que los servicios de Protección Civil, SUEM, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal trabajan para atender y brindar apoyo a las personas afectadas.

Cargar más fotos