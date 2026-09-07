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Condenada a muerte una presentadora de televisión y su hermano en Egipto por narcotráfico

Un tribunal egipcio condenó a muerte a Sarah Khalifa y su hermano Mohamed por dirigir una banda dedicada a fabricar y traficar estupefacientes

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 09:56
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Un tribunal penal egipcio condenó a muerte el sábado 05 de septiembre a la presentadora de televisión y productora Sarah Khalifa y a su hermano Mohamed Khalifa por "fundar y dirigir" una banda criminal especializada en la obtención y fabricación de estupefacientes dirigidos para al narcotráfico.

 Foto: Cortesía redes sociales
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La presentadora estuvo entre las 12 personas condenadas a muerte por su presunto papel en una red de narcotráfico, según un medio estatal egipcio.

 Foto: Captura de pantalla
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En la sentencia del Tribunal Penal de El Cairo se les condenó también por posesión de armas y munición sin licencia, así como a una multa de 500,000 libras egipcias (9,814 dólares), mientras que otras nueve personas fueron condenadas a cadena perpetua (25 años) y otras siete fueron absueltas en el mismo caso.

 Foto: Captura de pantalla
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Las investigaciones desvelaron el papel "líder y central de los dos hermanos, Sarah y Mohamed Khalifa, en la administración de esta entidad criminal”.

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El tribunal explicó que las autoridades de seguridad hicieron un seguimiento de las planificaciones de los hermanos que traían desde fuera del país la materia prima de los químicos, y convirtieron un edificio residencial en un laboratorio secreto para fabricar y preparar las drogas antes de promoverla a favor de la banda.

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El tribunal basó su fallo en pruebas "irrefutables", como el testimonio de 20 testigos, además de grabaciones y vídeos que documentan la coordinación directa entre los hermanos y el resto de la banda.

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Según las investigaciones de la fiscalía, el caso, inicialmente más amplio, involucraba a 28 acusados, y se incautaron más de 750 kilogramos de drogas sintéticas y materiales de fabricación.

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Según un medio local egipcio, Khalifa lloró durante la lectura de la sentencia y pidió “misericordia y humanidad”.

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“Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida. Juro por Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una injusticia”.

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Egipto dictó 492 condenas a muerte en 2025, una de las cifras más altas registradas en el mundo, según Amnistía Internacional. El país ejecutó a 23 presos.

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