Condenada a muerte una presentadora de televisión y su hermano en Egipto por narcotráfico

Un tribunal penal egipcio condenó a muerte el sábado 05 de septiembre a la presentadora de televisión y productora Sarah Khalifa y a su hermano Mohamed Khalifa por "fundar y dirigir" una banda criminal especializada en la obtención y fabricación de estupefacientes dirigidos para al narcotráfico.
La presentadora estuvo entre las 12 personas condenadas a muerte por su presunto papel en una red de narcotráfico, según un medio estatal egipcio.
En la sentencia del Tribunal Penal de El Cairo se les condenó también por posesión de armas y munición sin licencia, así como a una multa de 500,000 libras egipcias (9,814 dólares), mientras que otras nueve personas fueron condenadas a cadena perpetua (25 años) y otras siete fueron absueltas en el mismo caso.
Las investigaciones desvelaron el papel "líder y central de los dos hermanos, Sarah y Mohamed Khalifa, en la administración de esta entidad criminal”.
El tribunal explicó que las autoridades de seguridad hicieron un seguimiento de las planificaciones de los hermanos que traían desde fuera del país la materia prima de los químicos, y convirtieron un edificio residencial en un laboratorio secreto para fabricar y preparar las drogas antes de promoverla a favor de la banda.
El tribunal basó su fallo en pruebas "irrefutables", como el testimonio de 20 testigos, además de grabaciones y vídeos que documentan la coordinación directa entre los hermanos y el resto de la banda.
Según las investigaciones de la fiscalía, el caso, inicialmente más amplio, involucraba a 28 acusados, y se incautaron más de 750 kilogramos de drogas sintéticas y materiales de fabricación.
Según un medio local egipcio, Khalifa lloró durante la lectura de la sentencia y pidió “misericordia y humanidad”.
“Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida. Juro por Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una injusticia”.
Egipto dictó 492 condenas a muerte en 2025, una de las cifras más altas registradas en el mundo, según Amnistía Internacional. El país ejecutó a 23 presos.