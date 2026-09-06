"En cuanto veía la luz, gritaba": el relato de un chino que estuvo atrapado 11 días en un túnel de Nepal

El trabajador detalló que intentaba hacerse oír cada vez que veía un resplandor en la oscuridad de la galería, pero el paso de los días y el agotamiento minaron su resistencia. "Cuando vinieron a rescatarme, incluso cuando los tenía justo delante, no me lo podía creer. Ya ni siquiera gritaba. Sentía que no quedaba esperanza, estaba resignado", añadió.